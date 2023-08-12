　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

婦醫院照顧老伴卻迷途　桃園暖警載回醫院助團聚

▲失智宋姓婦人凌晨從醫院迷途10公里，幸遇巡邏員警。（圖／龍潭警分局提供）

▲失智宋姓婦人凌晨從醫院迷途10公里，幸遇巡邏員警。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市77歲宋姓婦人為照顧因車禍急診住院的93歲丈夫，於今日凌晨欲外出購物時，因不熟路況而迷路，從醫院走了近10公里路至與新竹縣交界處的便利商店外，幸遇警方巡邏車上前關懷，只見宋婦不斷重覆且著急地說：「我要趕快回去照顧他」，卻遲遲無法表達自己身分及住所，直到宋婦說到關鍵字「醫院」，機警員警立即致電軍桃園總醫院，證實其先生於院就診，於是將宋婦送到醫院，才讓夫妻2人平安團聚。

▲警方將宋婦送回醫院，讓夫妻團聚。（圖／龍潭警分局提供）

▲警方將宋婦送回醫院，讓夫妻團聚。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局高平派出所警員吳國棟、林維紘等2員，於今日清晨5時於超商執行巡簽勤務時，發現一名老婦徬徨無助的獨自坐在便利超商外啜泣而趨前關心，只見該老婦直搖頭啜泣且身體不停地顫抖，現場員警安撫情緒後，老婦不斷重覆且著急地說：「我要趕快回去照顧他」，卻遲遲無法表達自己身分及住所，疑似患有失智情形，員警隨即攙扶起老婦並以巡邏車先行載返派出所，以確保其安全。

員警持續安撫交談試圖探詢迷失老婦身分及家中地址，然因迷失老婦表達能力不佳均無法回答，員警鍥而不捨地由老婦隻言片語拼湊出老婦名字進行查尋，確認為住大溪區的宋姓老婦，但似乎罹患失智症，當員警欲聯繫僅有一名相依唯命的家屬時，老婦卻突然不斷說著醫院，警方靈一動致電國軍桃園總醫院，醫院表示老婦先生人於急診就醫，警方隨即將老婦送往國軍桃園總醫院，老婦下車後即快速走向醫院急診室，看到心愛的老伴在面前，著急心情瞬間瓦解，眼眶泛淚，表示自己凌晨一人照護因車禍送進急診的老伴，想外出購物時因不熟路況，卻不知為何越走越遠。

所幸警方積極幫忙熱心的工作態度，才得以平安順利回到老伴身邊照顧，對此，兩夫妻深表感激。龍潭警分局長張鶴瓊呼籲，家中若有易走失者，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，另亦可將衣服繡上易走失者姓名及親友電話、每天將患者穿著以手機拍照記錄，或是讓其隨身攜帶卡片，以利警方能快速聯繫家屬。

ET快訊
30歲女常腹痛！腸胃鏡全照了找不到原因　醫一看：已經是S型
健身教練直播「行刑式爆頭」前妻　萬人目擊全過程
福原愛董事酬勞飛了！　業界人士曝她就任狀況：很嚴重
「南霸天手搖飲」突襲！北部新增1分店　當地人驚：天天喝爆
林襄認愛「七夕不陪馬傑森」！工作近況曝光
五月天阿信潮牌STAYREAL爆性騷！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

婦醫院照顧老伴卻迷途　桃園暖警載回醫院助團聚

雲林縣體育會辦理趣味競賽觀摩　鼓勵鄉親體驗運動樂趣

中埔鄉裕民社區申請農遊經費　親子結合農業引人潮雙贏

屏東鐵道觀光新亮點　百年木造車廂進駐潮州鐵道園區

編纂首部《雲林縣志》　雲林縣府徵詢耆老座談收錄人物事蹟

職場ㄟ大小事演講　李志軒校長分享教育創新逆思維！

防火防災觀念紮根　雲林小小消防員暑期營多元生動

台南勞動力一家親　首場次活動強強滾

魯凱族傳統石板屋建造技術保存者顏柱辭世　文化部頒贈旌揚狀

基金會連3年贈單車頒助學金　受益弱勢學子樂喊：每天騎車上學

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

女研究生與網友相約遊高雄　他沒現身還傳血腥照恐嚇！

豪雨炸挪威！水壩「閘門失靈」洪水灌社區 房屋被沖走

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

賀瓏轟侯昌明「沒代表作還住豪宅」　陶晶瑩秒變臉..葉天倫：這是惡意

店貓趴透明板攤開整片肥美肚皮　2樓「死亡凝視」監視奴才催放飯

婦醫院照顧老伴卻迷途　桃園暖警載回醫院助團聚

雲林縣體育會辦理趣味競賽觀摩　鼓勵鄉親體驗運動樂趣

中埔鄉裕民社區申請農遊經費　親子結合農業引人潮雙贏

屏東鐵道觀光新亮點　百年木造車廂進駐潮州鐵道園區

編纂首部《雲林縣志》　雲林縣府徵詢耆老座談收錄人物事蹟

職場ㄟ大小事演講　李志軒校長分享教育創新逆思維！

防火防災觀念紮根　雲林小小消防員暑期營多元生動

台南勞動力一家親　首場次活動強強滾

魯凱族傳統石板屋建造技術保存者顏柱辭世　文化部頒贈旌揚狀

基金會連3年贈單車頒助學金　受益弱勢學子樂喊：每天騎車上學

《娛百》見面會吸上千粉絲朝聖！　黃偉晉重現「原地爆炸」大崩潰

圈粉BTS、坂本龍一！韓樂團SE SO NEON 11月登台

伊能靜否認矯情卻自嘲「第一油膩女」，睡前不抹油就很沒有安全感

曾砸2千萬求愛！48歲港星復合「大陸第一美胸」：用心對待彼此

老婆不要看！楊銘威示愛「郭雪芙我的」　自爆螢幕初吻獻給陳意涵

優格姐姐2歲女吃餅乾「噎到臉色變黑紫」　驚險急救畫面曝光

「嘟嘟」潘威倫41歲160天登板！　改寫統一獅26年最年長出賽紀錄

30歲女常腹痛！腸胃鏡全照了找不到原因　醫一看：已經是S型

民進黨稱侯友宜「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」恐嚇郭？　競辦公布逐字打臉

安溥為《消失的紫斑蝶》錄英文旁白　驚艷獻聲「一句話錄上百次」

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

地方熱門新聞

比演唱會還難搶！5天狂售7.5萬顆蛋黃酥　吃不到捶心肝

郭台銘昨晚苗栗造勢場滿地垃圾　竹南鎮公所回應了

嘉義檳榔攤恐怖車禍 　路人合力搬車救女

桃市規劃A17至A19站為運動休閒區

「北海夜金閃閃」8／12開跑　交通資訊報你知

到世客博主展場搭自駕車夠炫　還可享好康

南投受創許淑華求援　盧秀燕霸氣全包

桃園、龜山區16里逾3萬戶　8/19停水16小時

快訊／台南市白河區宅火警

大哥的女兒林佳瑩選嘉義東石鄉長

雙北製茶技術競賽　林口陳昆諒獲特等獎

優化無障礙人行環境　金山區所落實人本通行空間

航空嘉年華登場中警公布交通路線

2023國家卓越建設獎　新北獲29獎數北台之冠

更多熱門

相關新聞

8旬翁摔車迷途20小時　台中警荒林中尋獲送醫

8旬翁摔車迷途20小時　台中警荒林中尋獲送醫

一名87歲的葉姓老翁於24日16時許騎乘機車欲至石岡區天皇宮卻一夜未歸，朋友於25日0時許接到葉翁的電話，稱他迷途後在不明地點騎車自摔，不知道要怎麼辦？友人隨即通知葉姓老翁的弟弟，報案請求警方協助。大雅分局接獲報案後，試圖撥打葉姓老翁手機，但皆轉為語音信箱無法聯繫。警方緊急調閱葉翁的行車軌跡及手機定位，發現可能位置落在東勢區豐勢路新盛里附近，遂轉報東勢分局協尋。

奇萊東稜女迷途3天獲救　吊掛下山

奇萊東稜女迷途3天獲救　吊掛下山

花蓮8旬老婦迷途　暖警送返家

花蓮8旬老婦迷途　暖警送返家

「藍和尚」迷途飛進藥妝店　警PO臉書找飼主

「藍和尚」迷途飛進藥妝店　警PO臉書找飼主

身障男迷途蹲坐路旁　暖警護送返家

身障男迷途蹲坐路旁　暖警護送返家

關鍵字：

失智婦迷途老伴協助團聚

讀者迴響

熱門新聞

11大媽堅持水上跳廣場舞較美！10秒後全被沖走7死

慎入！夏威夷煉獄民眾逃生被迫棄屍

陶朱隱園只賣1戶　他問「蓋來幹嘛？」網揭沒人買原因

遭爆不倫梁朝偉還生子！25歲人間芭比女星急發聲

港媒爆61歲梁朝偉「秘戀小36歲女偶像」！

改富邦聯名卡！好市多折抵「1新規則曝光」

阮經天切2車道撞混凝土車　碰撞畫面曝

台男泰國喝孟婆湯醒來在緬甸　返台已癱瘓

她卯死「花旗房貸不用繳了」全場笑點頭...給答案

國家警報大響！4縣市大雨特報　暴雨轟2地

楊洋遭爆被王楚然「威脅散佈私密照」

獸父性侵19歲女兒！精液衛生紙成鐵證

獨家／阮經天發生車禍！擦撞水泥車「車頭撞到脫落」

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

開國道突暴雨「可打雙黃燈」？交通部答案曝

更多

最夯影音

更多
虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」
S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面