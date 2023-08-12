婦醫院照顧老伴卻迷途　桃園暖警載回醫院助團聚

▲失智宋姓婦人凌晨從醫院迷途10公里，幸遇巡邏員警。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市77歲宋姓婦人為照顧因車禍急診住院的93歲丈夫，於今日凌晨欲外出購物時，因不熟路況而迷路，從醫院走了近10公里路至與新竹縣交界處的便利商店外，幸遇警方巡邏車上前關懷，只見宋婦不斷重覆且著急地說：「我要趕快回去照顧他」，卻遲遲無法表達自己身分及住所，直到宋婦說到關鍵字「醫院」，機警員警立即致電軍桃園總醫院，證實其先生於院就診，於是將宋婦送到醫院，才讓夫妻2人平安團聚。

▲警方將宋婦送回醫院，讓夫妻團聚。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局高平派出所警員吳國棟、林維紘等2員，於今日清晨5時於超商執行巡簽勤務時，發現一名老婦徬徨無助的獨自坐在便利超商外啜泣而趨前關心，只見該老婦直搖頭啜泣且身體不停地顫抖，現場員警安撫情緒後，老婦不斷重覆且著急地說：「我要趕快回去照顧他」，卻遲遲無法表達自己身分及住所，疑似患有失智情形，員警隨即攙扶起老婦並以巡邏車先行載返派出所，以確保其安全。

員警持續安撫交談試圖探詢迷失老婦身分及家中地址，然因迷失老婦表達能力不佳均無法回答，員警鍥而不捨地由老婦隻言片語拼湊出老婦名字進行查尋，確認為住大溪區的宋姓老婦，但似乎罹患失智症，當員警欲聯繫僅有一名相依唯命的家屬時，老婦卻突然不斷說著醫院，警方靈一動致電國軍桃園總醫院，醫院表示老婦先生人於急診就醫，警方隨即將老婦送往國軍桃園總醫院，老婦下車後即快速走向醫院急診室，看到心愛的老伴在面前，著急心情瞬間瓦解，眼眶泛淚，表示自己凌晨一人照護因車禍送進急診的老伴，想外出購物時因不熟路況，卻不知為何越走越遠。

所幸警方積極幫忙熱心的工作態度，才得以平安順利回到老伴身邊照顧，對此，兩夫妻深表感激。龍潭警分局長張鶴瓊呼籲，家中若有易走失者，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，另亦可將衣服繡上易走失者姓名及親友電話、每天將患者穿著以手機拍照記錄，或是讓其隨身攜帶卡片，以利警方能快速聯繫家屬。