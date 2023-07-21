奇萊東稜女山友偏離步道...失聯3天被尋獲　警消尋獲吊掛下山

▲搜救小組下切步道約300公尺，放500米繩索接觸到女子。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

8人登山隊伍攀登奇萊東稜路線，其中47歲鄭姓女隊員疑似腳程較慢，17日在磐石西峰一帶與領隊聯繫後隨即失聯，花蓮縣消防局恊請空勤總隊派遣直升機，搭載搜救隊員經過4天搜救後，終於在21日凌晨將失蹤女子以直升機吊掛方式運送下山送醫。消防局表示，失蹤女子意識清楚生命跡象穩定。

▲▼搜救小組放下繩索將女子拉上步道。

登山隊領隊表示，預計行程15日從奇萊登山口入山，20日從岳王亭離開，鄭女17日上午8時許曾與領隊聯繫，當時預計在月形池會合下撤，但直至晚間9時30分仍未見人影，擔心有狀況，趕緊通報花蓮縣消防局求援。

消防局獲報後，集結警消、太管處巡山員組成搜救小組，18日上午9時由空勤直升機，搭載搜救小組至月形池與領隊會合搜救。

▲▼直升機吊掛下山順利降落並交由救護車直送醫院。

經空勤直升機搭載10名搜救人員放至磐石西峰，連日擴大搜索，並以直升機進行空偵，終於在失聯後第4日，發現失蹤女子。目前人員仍然上拉中，確定到步道後再行評估天候狀況，依能見度及雲層高度才能判斷是否能執行吊掛作業。

消防局21日一早表示，女子已於20日下午5點半由救難人員拉上步道，當晚夜宿磐石西營地，21日凌晨6點直升機再度起飛，由於天候許可，失聯女子已上午7點半左右吊掛下山，由救護車直送花蓮慈濟醫院診療。