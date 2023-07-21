　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

奇萊東稜女山友偏離步道...失聯3天被尋獲　警消尋獲吊掛下山

▲搜救小組下切步道約300公尺，放500米繩索接觸到女子。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

搜救小組下切步道約300公尺，放500米繩索接觸到女子。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

8人登山隊伍攀登奇萊東稜路線，其中47歲鄭姓女隊員疑似腳程較慢，17日在磐石西峰一帶與領隊聯繫後隨即失聯，花蓮縣消防局恊請空勤總隊派遣直升機，搭載搜救隊員經過4天搜救後，終於在21日凌晨將失蹤女子以直升機吊掛方式運送下山送醫。消防局表示，失蹤女子意識清楚生命跡象穩定。

▲搜救小組下切步道約300公尺，放500米繩索接觸到女子。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼搜救小組放下繩索將女子拉上步道。

登山隊領隊表示，預計行程15日從奇萊登山口入山，20日從岳王亭離開，鄭女17日上午8時許曾與領隊聯繫，當時預計在月形池會合下撤，但直至晚間9時30分仍未見人影，擔心有狀況，趕緊通報花蓮縣消防局求援。

▲搜救小組下切步道約300公尺，放500米繩索接觸到女子。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

消防局獲報後，集結警消、太管處巡山員組成搜救小組，18日上午9時由空勤直升機，搭載搜救小組至月形池與領隊會合搜救。

▲搜救小組下切步道約300公尺，放500米繩索接觸到女子。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼直升機吊掛下山順利降落並交由救護車直送醫院。

經空勤直升機搭載10名搜救人員放至磐石西峰，連日擴大搜索，並以直升機進行空偵，終於在失聯後第4日，發現失蹤女子。目前人員仍然上拉中，確定到步道後再行評估天候狀況，依能見度及雲層高度才能判斷是否能執行吊掛作業。

▲搜救小組下切步道約300公尺，放500米繩索接觸到女子。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

消防局21日一早表示，女子已於20日下午5點半由救難人員拉上步道，當晚夜宿磐石西營地，21日凌晨6點直升機再度起飛，由於天候許可，失聯女子已上午7點半左右吊掛下山，由救護車直送花蓮慈濟醫院診療。

ET快訊
冷氣工人認「不熟悉安裝」！　還打電話求救同事
驚悚畫面！北投23歲女「走斑馬線被車撞」噴飛
站牌「藍色康乃馨」哀悼政大女　公車族嚇到躲騎樓等車
杜蘇芮不排除「下周一海警」！最靠台灣時間曝
快訊／4張千萬發票沒人領！
冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」
杜蘇芮強度可期！歐洲模式「侵台機率曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

總統府周邊架拒馬　女騎士慘撞摔成殘獲國賠847萬元

雙手不自覺搓藥丸、數鈔票　竟是罹患患帕金森氏症

富商三度酒駕撞死空少「引擎蓋留人形」　10年內再犯...最重判無期

太扯！82歲翁路不熟　駕車「一路逆向行駛」嚇壞用路人

驚悚畫面！北投23歲女「走斑馬線被車撞」　噴飛摔地急送醫

冷氣砸死政大女…民眾站牌「藍色康乃馨哀悼」　公車族躲騎樓等車

不熟窗型冷氣！師傅求救同事「打電話問工夫」　失手砸死政大女

前海軍少將「在台發展共諜組織」判5月　親友喊清白⋯他4字回應

天使輪沉沒畫面曝　船員棄船...貨櫃漂流成水雷「一度封閉航道」

醫院克流感誤開「成人劑量」…4歲女童嗜睡2天！家長氣炸：太離譜

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」！　嫩嬰肉照曝光：洗基因失敗

黃子佼沉寂1個月首發文！　淚謝孟耿如：用餘生彌補

亂咬東西！萌貓面壁罰站　無辜喵喵叫求爸原諒QQ

小海豹從角落彈跳而來　圓大眼看鏡頭畫面萌翻

總統府周邊架拒馬　女騎士慘撞摔成殘獲國賠847萬元

雙手不自覺搓藥丸、數鈔票　竟是罹患患帕金森氏症

富商三度酒駕撞死空少「引擎蓋留人形」　10年內再犯...最重判無期

太扯！82歲翁路不熟　駕車「一路逆向行駛」嚇壞用路人

驚悚畫面！北投23歲女「走斑馬線被車撞」　噴飛摔地急送醫

冷氣砸死政大女…民眾站牌「藍色康乃馨哀悼」　公車族躲騎樓等車

不熟窗型冷氣！師傅求救同事「打電話問工夫」　失手砸死政大女

前海軍少將「在台發展共諜組織」判5月　親友喊清白⋯他4字回應

天使輪沉沒畫面曝　船員棄船...貨櫃漂流成水雷「一度封閉航道」

醫院克流感誤開「成人劑量」…4歲女童嗜睡2天！家長氣炸：太離譜

總統府周邊架拒馬　女騎士慘撞摔成殘獲國賠847萬元

雙手不自覺搓藥丸、數鈔票　竟是罹患患帕金森氏症

「人夫硬挺4小時」顏色不太對　醫急喊放血！太太眼神變了

陳昆和持續以行動支持山區農民　媒合企業採購小農芒果捐社福

盤點昔日北市長競辦現況　1據點被建商團團包圍

先探／謝金河：猛爆式衝刺會有後座力

跟貧窮說byebye！4生肖明起財運擋不住　屬鼠「財星入命」

轄內交通事故死亡長輩佔1／3　里港警聯手路老師宣導交安

被35年友情背叛！男發現妻子和「最好朋友」在一起　崩潰殺妻2死

【廣編】黑松C＆C ╳plain-me聯名商品夏日度假必備　參加活動再抽東京雙人行

台南養生館暗藏春色「壁畫是暗門」　警連破3層門...終破淫窟

社會熱門新聞

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

政大女被砸死　爸爸痛心提2質疑

13歲少女「當誘餌」抓色狼　警監控下竟被載走性侵

即／裝冷氣砸死女大生！工人低頭不發一語過失致死移送

蘆洲1人墜6樓倒臥血泊　緊急搶救中

從八里到新店學開車…政大女被冷氣砸死！家屬悲痛難接受　

冷氣砸死21歲政大女！　空調公司「關臉書」拒答

冷氣墜樓砸死人　資深同行揭2問題

冷氣砸死女學生　工務局裁定「無法可罰」

屋主偷施工違規裝冷氣…粗心工人砸死政大生！17F民宅內部曝光

老婦遭家暴37年弒夫　女兒哭求國民法官

冷氣砸死女大生　政大教授惋惜：是頂級學生

即／桃園民宅一氧化碳中毒！3名女送醫2死1命危

台中男騎樓性侵女友人　塞850元下場GG

更多熱門

相關新聞

他「墜落山谷」失聯！　4天後找到已成冰冷遺體

他「墜落山谷」失聯！　4天後找到已成冰冷遺體

一支80多人的登山隊伍16日前往玉山塔塔加三山中的鹿林山健行，不料，其中一名59歲曾姓山友卻在途中走失。警消獲報後，隨即出動人員搜救，陸續找到曾男帽子、腳印，最後終於在19日中午於懸崖下找到人了，但人已明顯死亡。搜救人員預計於20日將遺體搬運下山。

即／女山友攀登奇萊東稜失蹤

即／女山友攀登奇萊東稜失蹤

南消一大辦理多元情境山難搜救演練

南消一大辦理多元情境山難搜救演練

南三段領隊登山發作　直升機吊掛下山

南三段領隊登山發作　直升機吊掛下山

教練帶4人潛水1小時後失聯 漂海上12小時奇蹟獲救

教練帶4人潛水1小時後失聯 漂海上12小時奇蹟獲救

關鍵字：

奇萊東稜失聯吊掛下山迷途偏離步道搜救

讀者迴響

熱門新聞

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

「大蛇從天降落」嚇壞洗衣阿姨

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

政大女被砸死　爸爸痛心提2質疑

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

13歲少女「當誘餌」抓色狼　警監控下竟被載走性侵

即／裝冷氣砸死女大生！工人低頭不發一語過失致死移送

《不熙娣》班底偷錢還提告！她折磨3年：好累

看起來溫和，其實超不好惹的3星座

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

杜蘇芮路徑大修！歐洲模式預測「撞台灣」　氣象局：往南機率高

TOYOTA「新7人座休旅」現身

蘆洲1人墜6樓倒臥血泊　緊急搶救中

更多

最夯影音

更多
想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常
黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面