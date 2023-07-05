花蓮婦迷途！子女外地求生留孤老　警供飲品消暑送返家

▲因天氣炎熱擔心老婦人中暑，員警先將其帶回警所休息並提供飲品消暑。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮吉安鄉1名失智老婦人日前在馬路上漫無目的地徘徊遊走，經員警前往關心暸解，並從老婦人身上攜帶身分證件確認其年籍身分，現已高齡80歲，由於天氣炎熱，員警立刻將老婦人先帶回警所，提供飲料消暑並與家屬聯繫後將老婦人平安送回住處。

據家屬向警方說明，老婦人現已高齡80歲且患有失智症，因子女長年在外地工作，自從先生離世後，老婦人平常都在老家獨居。

員警表示，當天觀老婦人身體無恙，在老婦人同意下，先將其載返警所並提供飲品消暑後，便主動協助將老婦平安載送返家，林姓老婦人及家屬非常感謝警方的協助與救護，讓他們倍感溫馨，警方隨後也通報相關單位介入協助處理。

▲員警以巡邏車載送老婦人返回住處。

吉安警分局表示，警方「為民服務」最常遇到的案件就是協尋失智老人，目前建立三大機制讓第一線員警能有效執行，分別是失蹤人口系統、人臉辨識系統和失智老人捺印指紋建檔；協尋失智老人分秒必爭，民眾不要有24小時後才能報失蹤的傳統迷思，「家人走失、立即報案」才是正確作法。

警方提醒，家中如有失智老人，一定要到偵查隊捺印指紋建檔，也要注意身分證上照片不要太久遠，以免影響到人臉辨識系統比對，另外可帶愛心手鍊、向失智症協會申請QR Code縫在身上等，讓警方能更快速協尋。