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新北消防夏令營超搶手！2800名童參加　消防局長：願防災種子扎根

▲▼新北消防夏令營已有2800名童參加！消防局長：願防災種子扎根。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼新北消防夏令營已有2800名童參加！消防局長李清安表示，願防災種子扎根。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北消防局在今年暑假8月11日、12日與佛教慈濟慈善事業基金會-汐止區慈濟園區舉辦1消防兒童夏令營活動，邀請新北市就讀國小的小朋友及家長們共襄盛舉。現場小朋友闖4關防災遊戲，大夥都直呼有趣極了！消防局長李清安表示，今年夏令營活動已有2800名學童參加，希望防災知識在每位學童心中扎根。

為了有效地培養學童的防災觀念，新北市政府消防局致力於創新消防關卡和宣導活動；今年的夏令營活動特別結合防災主題和情境模擬，精心設計了四種消防闖關遊戲，內容包含讓學童透過投9宮格遊戲學習防災知識，並通過唱跳TEMPO消防常識大考驗增加學習趣味性的「犀」利智慧王、藉由孩童體適能學習暑期必備防溺五步的「犀」手Fun一夏、使用濃煙模擬屋及濃煙體驗帳篷學習如何正確火場逃生的「犀」利特搜隊。

▲▼新北消防夏令營已有2800名童參加！消防局長：願防災種子扎根。（圖／記者戴上容翻攝）

消防局也讓學童實際體驗在地震中使用趴下、掩護、穩住的「犀」望有保庇，為強化孩童參與活動的學習成效，消防局另委請專業活動廠商設計四款消防主題互動遊戲，在專業團輔人員帶領下，透過團體遊戲訓練肌力、強化社交能力，再次加深學習消防知識。

新北市消防局李清安表示，除了感謝佛教慈濟慈善事業基金會提供如此完善的場地辦理活動外，也表示根據近年火災統計報告，新北市自106年至110年間火災發生率由每萬人6.85次逐年下降至每萬人5.04次，顯見近年市府推動防火防災教育具備成效。

▲▼新北消防夏令營已有2800名童參加！消防局長：願防災種子扎根。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼新北消防夏令營已有2800名童參加！消防局長：願防災種子扎根。（圖／記者戴上容翻攝）

李清安說，今年夏令營活動於板橋、新莊、中和、新店、三重、樹林、汐止等地區，共計辦理14場次、提供2,800名學童參加，藉由活動讓防災知識在每位學童心中扎根、在寓教育樂中學習成長，最後我們將提供防災背包送給每位全程參加的學童，希望孩子們都能收穫滿滿，渡過一個充實、難忘的美好夏天。

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