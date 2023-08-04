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亂尿尿勒斃運將！醉漢懺悔但否認殺人：常喝到斷片...裁定續押

▲▼ 陳瑞祥 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲新北市汐止區40歲男子陳瑞祥酒醉在計程車輛周圍尿尿遭林姓司機制止，雙方爆口角，林遭活活勒斃。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區41歲男子陳瑞祥今年4月喝得爛醉，於汐止火車站外與65歲林姓計程車司機爆發口角，竟徒手鎖喉勒死林男，其酒測值高達1.07。今（4日）被依殺人罪起訴，為國民法官案。士林地院稍早開移審庭，陳男當庭指出自己常喝到斷片，願與家屬和解，法官認他犯罪嫌疑重大，有逃亡等可能，裁定羈押不禁見。

陳男涉案後被羈押至今，稍早法院開移審庭。陳男對客觀上殺人犯行不諱，但否認殺人且懺悔說，自己常喝到斷片，願與家屬和解，其義務辯護律師說，被告是要給被害人教訓，一時失手致其過失致死，也有討論空間，請求交保；蒞庭檢察官指出，被告在案發前，在路口多次行走且可避開車輛。

偵查時，檢方對陳男做精神鑑定，認陳男動手時，呈酒醉狀態，符合刑法第19條第2項規定：「精神耗弱人之行為，得減輕其刑」，未來恐逃死刑。

合議庭評議後，認陳男涉犯殺人重罪，若僅命具保、責付或限制住居等侵害較小手段，不足以避免逃亡等情形，因此裁定羈押不禁見，陳男聽見自己不用禁見，當庭要求「我可以繼續羈押禁見嗎？」法官反問理由，他則說「對我生活上比較安定」，法官則告訴他，不想見親友可以拒絕，若不服羈押10日內可抗告。

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