台南勞動力一家親　首場次活動強強滾

▲台南市勞工局2023年辦理15場次國際勞動力一家親活動，12日第一場次正式開跑，首場次活動強強滾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓來府城打拼、學習的外國人都能安心在台南工作、生活、了解在台相關法令及權益，落實黃市長偉哲「希望家園」理念，勞工局2023年委託飛騰旅行社有限公司台南分公司辦理15場次國際勞動力一家親活動，12日第一場次正式開跑，場次有限、路線多元，邀請台南的事業單位一起組隊報名參加。

本次活動選在天一中藥生活化園區及頑皮世界野生動物園辦理。天一中藥生活化園區利用各式圖文方式介紹中藥與健康概念，帶領移工夥伴們玩抽籤遊戲、穿上古裝拍照、模仿藥舖抓藥，並透過DIY體驗，享受製作蚊香之樂趣。頑皮世界野生動物園則是南台灣最大野生動物園，園區採用半開放式規劃，可以親餵動物，縮短人與動物之間的距離，另園區內有享受夏日清涼綠洲水樂園、守護者星際訓練館，古掌聚落沙漠主題區，讓來府城打拼的外國人，充分體驗在地特色與文化。

勞工局王局長鑫基表示，國際勞動力一家親聯誼活動的辦理，可讓移工認識臺南之美，並提醒雇主重視移工之生活管理，因此活動中也加強宣導相關法令規範並提供最新法令及生活資訊，例如目前防疫登革熱的相關訊息、騎乘電動機車相關規定及注意事項等，勞工局網站也設置多國語言宣導專區，有需求的雇主、仲介、民眾可自行下載運用、亦可來電索取（電話：民治市政中心06-6373463、永華市政中心06-2951052），勞工局將免費提供以實踐黃偉哲市長「希望家園」理念。