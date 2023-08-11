凌晨3點黑衣女路中爬…他嚇壞：以為大法師出沒！背後原因惹鼻酸

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南一名男子9日凌晨3時許在路邊替愛車換貼紙時，突然抬頭驚見一名全身黑的女子緩緩在路上爬行，他忍不住一愣，搔搔頭不敢相信自己看到了什麼，事後男子將影片上傳抖音，引發網友討論。原來該名女子是臀部長腫瘤，走路會痛才會用爬的，日常生活全靠在教會認識的善心阿嬤照顧。

▲黑衣女凌晨3點>路中爬，嚇壞對面鄰居。（圖／記者林東良翻攝，下同）

整起事件發生於9日深夜3時34分，當時男子正在替愛車換上新車貼，原先並沒有注意到住在斜對面的女子開門出來，突然他一個抬頭，驚見婦人以四足跪姿從馬路右側一路爬行到左側，讓他嚇到愣住，最後忍不住搔搔頭，默默地看這一切發生。

透過影片可看到，該名女子數分鐘之後，又從馬路左側爬回家門口，緩緩扶著一旁東西站起身，艱難地彎身開門回家，所幸當時路上並沒有什麼車輛，才沒有發生危險。男子將影片上傳抖音後，上字幕表示，「三更半夜我看到了X小」、「沒注意看我還以為大法師出沒」。

影片曝光後，女子的詭異行徑嚇壞不少網友，但其實該名女子為56歲的謝姓女子，因臀部長腫瘤會疼痛，走路不方便，才會用爬行的。

據了解，謝女為瘖啞人士，由於家人無力照顧，她被83歲陳姓阿嬤收留。善心的陳姓阿嬤表示，他們是在教會認識的，雙方並沒有血緣關係，有時候謝女說話她聽不懂，要說很多句或是用比的，才能逐漸理解她的意思。

另外，其實陳姓阿嬤的女兒有替謝女準備助行器，但對謝女來說，爬行與走路比較起來較能減緩疼痛，才會時常用爬的，若真的要出遠門，則會帶謝女搭乘計程車。謝女雙腿膝蓋上，也留下深深的瘀青痕跡，看了令人相當不捨。