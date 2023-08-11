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快訊／台南東山民眾外出焙製龍眼乾失蹤　消防人員尋獲傷者送醫

▲62歲曾男騎乘機車離家至山區龍眼烘焙場生火焙製龍眼乾，結果失去音訊，消防人員發動搜尋，於晚上尋獲受傷曾男送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

▲62歲曾男騎乘機車離家至山區龍眼烘焙場生火焙製龍眼乾，結果失去音訊，消防人員發動搜尋，於晚上尋獲受傷曾男送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東山區嶺南里民眾11日下午5時30分許，打電話至消防一大隊東原消防分隊報案稱，家中62歲曾男於上午7時45分左右騎乘機車離家，至山區龍眼烘焙場生火焙製龍眼乾，結果失去音訊請消防隊協助尋找，消防人員發動搜尋，於晚上尋獲受傷曾男送醫救治。

一大隊指出，東原消防分隊報，隨即由當日主管陳義偉與消防人員陳國淵至報案民眾家中瞭解狀況。據家屬表示，曾男數年前中風且有些微失智，早上出門後未曾返家，也未帶手機，家屬擔心曾男可能因失智狀況因而迷路失蹤。

▲62歲曾男騎乘機車離家至山區龍眼烘焙場生火焙製龍眼乾，結果失去音訊，消防人員發動搜尋，於晚上尋獲受傷曾男送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

消防人員先至嶺南里活動中心檢視附近路口監視器，確認曾男所在方位後，與家屬及當地居民在附近產業道路小徑及龍眼園尋找，終於在晚上7時於龍眼園之山坡小徑發現曾男。

曾男表示，他在龍眼園小徑中迷路並被機車壓傷無法行走，將機車棄置一旁後，爬行至較易被發現之位置待援。曾男意識清楚，左大腿及髖關節疼痛無法行走，隨即由東原消防隊救護車送往嘉義長庚醫院醫治。

▲62歲曾男騎乘機車離家至山區龍眼烘焙場生火焙製龍眼乾，結果失去音訊，消防人員發動搜尋，於晚上尋獲受傷曾男送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

第一救災救護大隊長陳博文表示，東山區東原及白河區關仔嶺時常發生登山客或民眾迷路失蹤案件，希望從事登山健行之民眾能結伴而行並事先確認好登山路徑以免因迷路發生憾事，另外也呼籲家中若有高齡失智長輩能就醫治療並配戴愛心手鍊或GPS定位器，做好預防迷路應變措施。

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