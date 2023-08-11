自稱幣商詐騙！檢警抄虛擬幣洗錢水房　扣千萬現金+1萬泰達幣

▲台南地檢署指揮警方破獲利用虛擬貨幣專為國內外不詳詐欺集團進行洗錢的水房，緝獲洪嫌3人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦利用虛擬貨幣專為國內外詐欺集團進行洗錢等案，指揮麻豆分局偵查隊，協同玉井分局偵查隊及台南市刑大科偵隊共組專案小組，10日持搜索票查獲洪姓犯嫌等人涉案，全案查扣不法所得現金1000餘萬元、虛擬貨幣泰達幣1萬餘顆、虛擬貨幣TRX600餘顆、犯罪用手機3支、黑莓卡4張、平板1台等贓證物。

台南地檢署檢察官調查虛擬貨幣投資詐欺時，先發現黃姓犯嫌所買賣虛擬貨幣之金流異常，即指揮麻豆分局偵查隊續行追查異常金流，成功查獲35歲黃嫌、30歲陳嫌到案，再經溯源追上游，發現30歲洪嫌協助詐欺集團以「假幣商」對外自稱買賣虛擬貨幣為由，專門接收詐欺集團的詐欺款項，並將贓款轉換成泰達幣或比特幣後，再轉匯至詐欺集團指定的電子錢包地址或虛擬通貨人頭帳戶，藉以將詐欺所得洗白。不法所得約1000萬元。

麻豆分局經調閱相關資料並經分析比對，鎖定洪姓犯嫌於2021年10月迄今利用各項理由接收不詳詐欺集團詐得之虛擬貨幣，再將這些虛擬貨幣打出至詐欺集團提供之錢包地址，成功製造金流斷點以詐騙被害人，警方專案小組見時機成熟，於10日在台南市南區一帶查獲洪姓犯嫌到案，現場查扣不法所得現金1000餘萬元、虛擬貨幣泰達幣1萬餘顆、虛擬貨幣TRX600餘顆，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移請台南地檢署續行偵辦，麻豆分局將持續向上追查不法資金流向。

麻豆分局分局長林獻力表示，投資理財務必要找具規模可信賴的投資公司或專業經理人，亦切勿相信網路上認識之愛情詐欺所創設之眾多虛假帳號，另購買虛擬貨幣需向國內外正規交易所進行購買，以免遭詐欺集團趁隙而入騙取錢財，若民眾遇疑似詐騙情事，可撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線或至就近的派出所洽詢，以保障個人財產安全。