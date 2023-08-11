前瞻基礎建設計畫補助　完成台南12座老人活動中心整修

▲台南市配合中央前瞻基礎建設計畫，建構符合長照與社服所需之公共空間，其中老人活動中心共獲補助12案，中央與地方配合款共計約4500萬，該預算已執行完畢啟動服務長輩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市自2017年起陸續配合中央前瞻基礎建設計畫，建構符合長照與社服所需之公共空間，其中老人活動中心共獲補助12案，中央與地方配合款共計約4500萬，該預算已執行完畢啟動服務長輩，市長黃偉哲感謝中央看見地方需要，地方也將預算執行完畢，這才是對長輩最實際的照顧。

黃偉哲表示，人口高齡化和少子化是全國要面對的社會趨勢與挑戰，尤其台南市老年人口已逾34萬人，佔全市人口18.4％，老年人口比例為六都第3高，除既有長照服務之外，2023年7月起開辦老人健保費補助，所需預算將近14億元。從硬體建設、軟體服務到福利補助，皆一一到位，黃偉哲說，行動才是最好的照顧。

社會局說明，台南市現有27座老人活動中心，獲前瞻補助的12案中，包含建置4座A級、1座B級、7座C級長照衛福據點，該計畫可活化改善老人活動中心硬體空間，屬競爭型計畫，所需經費採中央補助與地方自籌分擔一定比率辦理，一二期共獲補助經費計新臺幣3846萬8000元，並依中央規定配合編列15％自籌經費，計679萬4000元，合計投入經費計4,526萬2000元。且所有預算已執行完畢，開始服務長輩們。

社會局進一步補充，台南市亦以市預算落實各項長照政策，在各別項目有顯著成果，如台南市112年1-3月之長照服務涵蓋率66.74%，六都第一；而台南市有649里，398據點，據點涵蓋率61.3％，亦為六都第一；其中230個據點有提供共餐服務，據點共餐涵蓋率57.8％，六都第一。