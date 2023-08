與祖克柏在這國對決！馬斯克：格鬥賽地點會是「史詩級場地」

▲馬斯克(右)表示,將與祖克柏(左)在「羅馬史詩級場地」舉辦格鬥賽。(圖/達志影像/美聯社)

記者閔文昱/綜合報導

全球首富馬斯克(Elon Musk)邀約Meta創辦人兼執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)打一場鐵籠格鬥,對方也已經答應,2人即將上演一場「億萬富豪對決」。對此,馬斯克11日在原為推特的X上透露,他已與義大利總理梅洛尼和文化部長取得共識,將會在義大利一處「史詩級地點」舉行這場格鬥賽。

馬斯克在今年6月30日曾在推特發文表示,「羅馬競技場有機會發生戰鬥。」讓外界猜測,他和祖克伯是否選定在羅馬競技場對決,不過當時義大利文化部則否認此項消息,表示未收到任何正式聯繫,還稱「如果祖克伯和馬斯克想在羅馬競技場演出,就必須提出非暴力的挑戰。」

然而,馬斯克似乎對於古羅馬元素情有獨鍾,11日又在原為推特的X上發文表示,已取得義大利總理及文化部長的同意,格鬥賽將會在義大利的「史詩級地點」舉行,屆時將由他和祖克柏的基金會主辦,而非終極格鬥冠軍賽(UFC)。他還強調,該場格鬥賽將全是古羅馬風格,不會有任何現代的東西,而直播的收入將會全數捐給美國退伍軍人相關團體。

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.