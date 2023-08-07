祖克柏率先丟出「鐵籠格鬥」對決日　馬斯克回應了

▲祖克柏（Mark Zuckerberg）率先丟出決鬥日期，馬斯克對此回應了。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）在今年6月底槓上Meta創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），還邀請對方來一場鐵籠格鬥。祖克柏不但爽快答應，甚至7日還在自家社群平台Threads上，提議8月26日這個日期對決。馬斯克也對此做出了回應。

馬斯克6日在社群平台X（前稱推特）宣布，與祖克柏的對決將在X平台直播，所有收益將捐給退伍軍人慈善機構。不過馬斯克並未針對這場決鬥透露更多其他相關細節。

馬斯克宣布直播對決的消息之前，還曾發文透露，他整天都在舉重，為決鬥做準備。

▲祖克柏丟出８月26日這個對決日期。（圖／翻攝自threads／Mark Zuckerberg）



祖克柏在Threads上相當不耐煩地發文表示，「我已經準備好了，當馬斯克第一次開嗆要打鐵籠戰時，我就建議8月26日，但他還是沒確認，我不指望他會跟我打（Not holding my breath）。」

▲馬斯克回應要先做核磁共振，再來決定鐵籠格鬥日期。（圖／翻攝自twitter／@elonmusk）



馬斯克7日也回應表示，「日期還在確認當中，明天我要做頸部和上背部的核磁共振檢查，在格鬥之前，可能需要手術。這周就會知道了。」