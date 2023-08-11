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社會 社會焦點 保障人權

全球首富馬斯克挨告「引誘吸毒」！　全因法務部1份新聞稿

記者劉昌松／台北報導

法務部日前發布新聞稿，指出在網路上教導他人施用大麻，或散布「大麻無害論」而引誘他人施用大麻，即使行為人是在國外，也受我國《刑法》效力所及。綠黨主席李菁琪為了突顯這份新聞稿的荒謬性，11日上午到台北地檢署遞狀控告世界首富馬斯克(中文名馬誼郎)，觸犯了法務部所說的引誘他人施用毒品罪。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲綠黨主席李菁琪(中)告發馬斯克涉嫌「引誘他人施用毒品」罪，並找來2位民眾自首，凸顯法務部的荒謬。（圖／記者劉昌松攝）

具有律師身分的李菁琪表示，「台灣解嚴已經35年了，我今天只是在網路上討論大麻合不合法，或是討論大麻這個物質好不好，居然可能要進去關7年，戒嚴的時候都沒有這麼可怕，國家不可以用刑罰的方式，阻止人民就1件事情做討論，如果貫徹法務部的見解，所有在海外從事合法大麻產業工作的台灣人，是不是都要被列入黑名單，不能入境？」

法務部在9日發布新聞稿，標題是「引誘施用大麻，無論犯罪地在境內或境外，均涉犯毒品危害防制條例重罪 本部重申嚴正執法決心，呼籲國人勿以身試法」，新聞稿內容重點包括：一、毒品危害防制條例對於引誘他人施用毒品定有處罰規定，最重可處7年有期徒刑。二、引誘他人施用大麻，無論犯罪地在境內或境外，均為我國刑法效力所及範圍，得以追訴究辦。三、本部所屬檢察機關將持續嚴加查緝大麻犯罪，務求向上溯源，向下刨根。

李菁琪認為這份新聞稿嚴重侵害言論自由，甚至使國民陷入寒蟬效應，除了遞狀告發社群平台twitter董事長、追蹤人數高達1.4億人的馬斯克已經觸犯「引誘他人施用毒品」，藉此凸顯法務部的法律解釋荒謬性，同時也找來曾創作大麻相關音樂和倡議大麻合法化的2位民眾到北檢自首犯罪。

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