馬斯克讚巴菲特1項「無腦投資」：報酬高還零風險

▲馬斯克贊同巴菲特投資。（左圖翻攝Instagram／右圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

惠譽將美國頂級信評降一級後，股神巴菲特調整資金部位操作，與避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）的做法不同卻也有相似之處，就連全球首富馬斯克（Elon Musk）也說，巴菲特的選擇是對的，甚至稱該項投資是「無腦投資」，報酬率還高得離譜。

巴菲特的波克夏上周六（5日）發布財報，顯示第2季結束為止，波克夏持有的現金水位來到近1474億美元，已接近歷史新高，其中大舉買進了美國短期公債。

彭博節目主持人葛雷菲爾德（Katie Greifeld）在X（原推特）發文，指出巴菲特花了100億美元買進美國短期公債，艾克曼則是做空30年期公債。文章吸引艾克曼本人留言，「我們其實認同這麼做。巴菲特絕對不會以接近當前殖利率的價格買進30年期美國公債。他購入只是利用短期公債做現金管理，我們也有投資美國短期公債。」

馬斯克贊同艾克曼的說法，「對，短期公債是想都不用想（就可購入）的事。」

惠譽上周四（3日）調降美國頂級信評，巴菲特接受CNBC專訪時表示「不擔心」，而他已經連續兩周買入100億美元的公債，接下來唯一的問題是再買入100億美元的3個月短期公債，或是6個月短期公債。

一名X用戶分享圖表，指出波克夏截至第二季末現金水位來到逾1470億美元，較前一季大增170億美元，距離2021年歷史最高水準僅略低約20億美元。馬斯克再度回應，認為巴菲特實際上無須多做什麼事，投資短債收穫的「無風險」利率就高得誇張。