　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克讚巴菲特1項「無腦投資」：報酬高還零風險

▲馬斯克（Elon Musk）贊同巴菲特投資。（左圖翻攝Instagram／右圖／路透）

▲馬斯克贊同巴菲特投資。（左圖翻攝Instagram／右圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

惠譽將美國頂級信評降一級後，股神巴菲特調整資金部位操作，與避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）的做法不同卻也有相似之處，就連全球首富馬斯克（Elon Musk）也說，巴菲特的選擇是對的，甚至稱該項投資是「無腦投資」，報酬率還高得離譜。

巴菲特的波克夏上周六（5日）發布財報，顯示第2季結束為止，波克夏持有的現金水位來到近1474億美元，已接近歷史新高，其中大舉買進了美國短期公債。

彭博節目主持人葛雷菲爾德（Katie Greifeld）在X（原推特）發文，指出巴菲特花了100億美元買進美國短期公債，艾克曼則是做空30年期公債。文章吸引艾克曼本人留言，「我們其實認同這麼做。巴菲特絕對不會以接近當前殖利率的價格買進30年期美國公債。他購入只是利用短期公債做現金管理，我們也有投資美國短期公債。」

馬斯克贊同艾克曼的說法，「對，短期公債是想都不用想（就可購入）的事。」

惠譽上周四（3日）調降美國頂級信評，巴菲特接受CNBC專訪時表示「不擔心」，而他已經連續兩周買入100億美元的公債，接下來唯一的問題是再買入100億美元的3個月短期公債，或是6個月短期公債。

一名X用戶分享圖表，指出波克夏截至第二季末現金水位來到逾1470億美元，較前一季大增170億美元，距離2021年歷史最高水準僅略低約20億美元。馬斯克再度回應，認為巴菲特實際上無須多做什麼事，投資短債收穫的「無風險」利率就高得誇張。

ET快訊
選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」
卡努一走「雙颱蠢動」　水彈擴大再轟4天！豪大雨熱區恐致災
新北男報復房東引爆瓦斯亡！算凶宅嗎　專家給解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「大法師」奧斯卡金像獎名導佛瑞金逝世　享壽87歲

美台貿易倡議實施法案　拜登簽署生效

馬斯克讚巴菲特1項「無腦投資」：報酬高還零風險

快訊／美媒：台積電與蘋果達成協議　吸收「缺陷晶片」成本

祖克柏率先丟出「鐵籠格鬥」對決日　馬斯克回應了

巴基斯坦火車出軌！罹難人數增至30人

日灌2瓶威士忌！她戒酒3年後「變身正妹」　美豔氣場太驚人

印度男演員陳屍路邊！曾出演熱門電影　被目擊「淪街頭乞討」

韓國小生「威脅校園隨機殺人」！校園停課一天　父親大義滅親報案

澤倫斯基躲過暗殺！　女蒐集情報「提供俄空襲座標」遭烏國拘留

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

700萬雕像一推碎成塊　德遊客只願賠7000元

「大法師」奧斯卡金像獎名導佛瑞金逝世　享壽87歲

美台貿易倡議實施法案　拜登簽署生效

馬斯克讚巴菲特1項「無腦投資」：報酬高還零風險

快訊／美媒：台積電與蘋果達成協議　吸收「缺陷晶片」成本

祖克柏率先丟出「鐵籠格鬥」對決日　馬斯克回應了

巴基斯坦火車出軌！罹難人數增至30人

日灌2瓶威士忌！她戒酒3年後「變身正妹」　美豔氣場太驚人

印度男演員陳屍路邊！曾出演熱門電影　被目擊「淪街頭乞討」

韓國小生「威脅校園隨機殺人」！校園停課一天　父親大義滅親報案

澤倫斯基躲過暗殺！　女蒐集情報「提供俄空襲座標」遭烏國拘留

300億「紡織大廠2代」涉性騷　寶島眼鏡女總怒揭鹹豬手

板橋林家「第八代長公子」婚宴直擊　知名母女檔主播坐鎮

今起防劇烈天氣！蘭恩颱風將生成　最新各國路徑曝

父親節4間連鎖咖啡優惠一次看　除了星巴克還有1間買一送一

室內弱光發電效率達33.5%　台鈣科突破：創大面積鈣鈦礦太陽能新紀錄

賴清德首曝蔡賴關係　「曾邀總統到萬里老家吃飯」

甲板有20座籃球場大　075海南艦短時間放收30架直升機

警界陳庭妮遭「醉拳尻鼻樑」　她忍痛制伏失控女

「大法師」奧斯卡金像獎名導佛瑞金逝世　享壽87歲

美台貿易倡議實施法案　拜登簽署生效

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

國際熱門新聞

即／台積電與蘋果協議　吸收晶片缺陷成本

祖克柏丟對決日　馬斯克：可能先手術

戒酒3年變身正妹　氣場太驚人

家裡冷氣壞掉　夫妻忍4天活活熱死

他樂透爽中2.6億　淪落街頭還坐牢

咖啡杯是錄取關鍵　他曝面試隱藏題目

知名癌症女醫陳屍家中　享年40歲

即／南韓全面警戒！警察廳長下令「可直接開槍」

一覺醒來帳戶多了219萬　客服也嚇到

隨機殺人1死13傷　韓警公開「兇嫌身份」

女童從5歲遭性侵至10歲　德州男遭重判40年

韓國小生「威脅校園隨機殺人」　父向警報案

企圖暗殺澤倫斯基　女遭烏國拘留

全球海軍實力評比「台灣排名12」

更多熱門

相關新聞

祖克柏丟對決日　馬斯克：可能先手術

祖克柏丟對決日　馬斯克：可能先手術

全球首富馬斯克（Elon Musk）在今年6月底槓上Meta創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），還邀請對方來一場鐵籠格鬥。祖克柏不但爽快答應，甚至7日還在自家社群平台Threads上，提議8月26日這個日期對決。馬斯克也對此做出了回應。

鐵籠格鬥來了？馬斯克宣布直播與祖克柏對戰

鐵籠格鬥來了？馬斯克宣布直播與祖克柏對戰

股神93歲生日禮物！波克夏總資產首度破1兆美元　5檔重點投資股出爐

股神93歲生日禮物！波克夏總資產首度破1兆美元　5檔重點投資股出爐

祖克柏在家裝鐵籠　讓老婆氣炸了

祖克柏在家裝鐵籠　讓老婆氣炸了

才買美債遇惠譽降評　股神巴菲特喊話「不擔心、繼續買」

才買美債遇惠譽降評　股神巴菲特喊話「不擔心、繼續買」

關鍵字：

馬斯克巴菲特美債

讀者迴響

熱門新聞

選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

「立秋」6生肖超旺！

雙颱蠢動水彈再轟4天　豪大雨恐致災

張震嶽搶命畫面曝　對溺水男緊急CPR

薔薔被男友懷疑「變性人」氣炸：都啪過了！

新北男不滿房租漲1千　引爆瓦斯傷重不治

再5分鐘到家！男遭賓士撞死　駕駛喊「有守法」被打臉

國泰聯名卡要剪嗎？官方解答

溫拿樂隊出道50年正式宣佈解散！　告別演唱會搭肩畫面惹淚

CPR搶救溺水男無效！張震嶽：挺遺憾

即／台積電與蘋果協議　吸收晶片缺陷成本

前黑澀會美眉竟是「繳稅大戶」！　年收12億超狂稅金曝光

員工聞到「土石流味」救命　實際味道曝光

獨／開400萬賓士撞死男大生　貴婦相驗後這樣說

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面