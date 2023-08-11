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新北庇護禮10年有成！　心路「漫燭蒔花」暖香療癒身心

▲▼ 新北庇護禮10年有成！今年推出心路「漫燭蒔花」暖香療癒身心 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北庇護禮10年有成！今年推出心路「漫燭蒔花」暖香療癒身心。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

庇護好禮報到！新北市政府勞工局今(11日)舉行「第十屆新北庇護禮」發表會，今年勞工局輔導心路基金會所屬的慈佑庇護工場擔綱，挑選了新北市花「茶花」、清新的綠茶並加入蜂蜜，融合為「茶花蜜香」手工皂和香氛蠟燭，再加入極具環保創意包裝，組成獨特的「漫燭蒔花」禮盒。記者會回顧了庇護禮起源，及慈佑庇護工場勇敢轉型的故事，年度代言人Lulu黃路梓茵更特別拍攝短影音，希望能為新北庇護禮加油打氣。

發表會現場環境佈置，特別結合多重的體驗：「視覺」是仿森林的布置，「嗅覺」則是洋溢手工皂和香氛蠟燭的茶花蜜香，以及結合現場情境的心靈音樂「聽覺」，充分感受到「希望、夢想、自由」的設計寓意。勞工局非常期待本屆庇護禮，能夠傳遞溫暖燭光及舒服香氣，帶給大家更多的療癒感受。

今天特別到場的貴賓包括庇護工場輔導團顧問李俊毅、市總工會理事長黃文祥、各業總工會理事長王清雲、產總副理事長林松宏、職總副理事長唐龍哲，在此致上感謝。

勞工局長陳瑞嘉表示，為鼓勵庇護工場主動創新，勞工局從103年開始推動新北庇護禮，每年提供研發資源，與有意願的庇護工場攜手，共同開發當年度的「新北庇護禮」，今年恰好是第十年。陳瑞嘉期待新北庇護產品都能更有特色，讓想送禮的民眾多一個選擇，期盼社會大眾一同支持優良的庇護商品。

心路基金會執行長賴炳良也表示，91年勞工局輔導成立了慈佑庇護工場，專注於洗衣與手工皂製作。然而近年隨著洗衣機設備升級、機能化免燙衣物風行，100年開始投入研發香氛系列產品，過程中很感謝勞工局和顧問的陪伴。賴執行長說，現在慈佑的員工，不僅僅是洗衣清潔，還增加了跨職種、跨領域的學習和訓練，「提升了庇護員工斜槓技能，讓他們未來也可以更順利到一般職場就業。」

勞工局強調，您的每一筆訂單都是對庇護員工最大的鼓勵，即日起民眾可到yahoo、PChome、露天、蝦皮購物平台的「新北市庇護工場網路商城」選購，或向慈佑庇護工場訂購(02-2290-0905)。

▲▼ 新北庇護禮10年有成！今年推出心路「漫燭蒔花」暖香療癒身心 。（圖／記者戴上容翻攝）

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