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青少年職涯規劃研習營　台南勞工局助青年學子提升就業力

▲勞工局2023年規劃2場次「青少年職涯規劃研習營」，希望透過營隊的方式讓年輕朋友從認識自己、職涯探索、履歷撰寫、面試技巧模擬等實戰經驗來幫大家進行職前準備及規劃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞工局2023年規劃2場次「青少年職涯規劃研習營」，希望透過營隊的方式讓年輕朋友從認識自己、職涯探索、履歷撰寫、面試技巧模擬等實戰經驗來幫大家進行職前準備及規劃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為打造黃偉哲市長「希望家園」的施政願景，勞工局2023年規劃2場次「青少年職涯規劃研習營」，希望透過營隊的方式讓年輕朋友從認識自己、職涯探索、履歷撰寫、面試技巧模擬等實戰經驗來幫大家進行職前準備及規劃，增加未來進入職場的競爭力及穩定度。

▲勞工局2023年規劃2場次「青少年職涯規劃研習營」，希望透過營隊的方式讓年輕朋友從認識自己、職涯探索、履歷撰寫、面試技巧模擬等實戰經驗來幫大家進行職前準備及規劃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，青年是國家未來的希望及競爭力的指標，但很多青年朋友常在畢業後才開始想到未來的方向，對於就業市場的趨勢及環境也感到陌生，更不知道自己適合從事什麼工作，因此對未來常感到茫然；為了協助青少年釐清個人職業興趣及職涯方向，第一堂課安排 CPAS職業適性診斷測驗，讓學員了解自我性格及個人適性工作，同時透過專家輔導學員親手完成自己的「職涯規劃書」；此外，活動中更導入「溝通技巧」、「履歷撰寫」、「面試模擬」與「企劃撰寫」等主題課程，透過實作與模擬的情境中增進個人求職能量，提早做好進入職場前的準備；最後透過創意簡報競賽呈現團隊成果，這不僅激發各組學員的集體創造力，更能從中學習到溝通、協調、問題解決及團隊合作的重要性。

▲勞工局2023年規劃2場次「青少年職涯規劃研習營」，希望透過營隊的方式讓年輕朋友從認識自己、職涯探索、履歷撰寫、面試技巧模擬等實戰經驗來幫大家進行職前準備及規劃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

就讀南台科技大學國際企業系的許同學表示，當初好友告知勞工局有辦理這個活動，覺得很不錯就透過線上方式一起報名參加，經過CPAS職業適性診斷測驗並與老師諮詢互動，不僅了解自己是適合從事營業或對人等類型的工作，同時可以和學校所學做結合，非常期待後續的履歷撰寫及面試模擬課程，他也期望自己能提前做好未來求職準備，增加職場競爭力。

勞工局王鑫基局長除勉勵學員能勇於發揮創造力及想像力用心學習之外，同時也鼓勵學員要把握所認識及接觸的人事物，來開拓自己的人脈及視野，彩繪自己的職涯藍圖；王鑫基也鼓勵學員要善用政府就業、職訓相關資源，未來才能順利找到適才適所的工作，更重要的是不管目前是在臺南或是外縣市求學，未來畢業都能在臺南就業。

▲勞工局2023年規劃2場次「青少年職涯規劃研習營」，希望透過營隊的方式讓年輕朋友從認識自己、職涯探索、履歷撰寫、面試技巧模擬等實戰經驗來幫大家進行職前準備及規劃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「青少年職涯規劃研習營」第2場次將於8月2日至4日辦理，歡迎18-29歲台南市青少年、轄內大專在學學生或應屆畢業生踴躍報名參加，每梯次40名，額滿為止，報名專線06-3125881分機19林小姐。

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