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關愛有「佳」　台南勞工局攜手鴻佳啟能中心支持身障者就業

▲台南市勞工局長王鑫基率員偕同鴻佳啟能庇護中心董事長徐富強等人，將善心民眾捐贈的父親節禮盒發送給弱勢和身心障礙及職災勞工家庭，讓他們能夠感受愛與溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局長王鑫基率員偕同鴻佳啟能庇護中心董事長徐富強等人，將善心民眾捐贈的父親節禮盒發送給弱勢和身心障礙及職災勞工家庭，讓他們能夠感受愛與溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南巿勞工局重視身障者就業及照顧，落實市長黃偉哲推行的「希望家園」理念，3日由勞工局長王鑫基率員偕同鴻佳啟能庇護中心董事長徐富強、大台南總工會張松茂監事及台南市勞工志願服務協會理事長梁志男等人，將善心民眾捐贈的父親節禮盒發送給弱勢和身心障礙及職災勞工家庭，讓他們能夠感受愛與溫暖。

財團法人鴻佳啟能庇護中心董事長徐富強指出，該中心長期提供憨兒完善的技藝、陶冶課程，更培育他們有一技之長，本次父親節烘焙禮盒即由學員們合作製作生產，透過廣大的善心民眾的認購再一起送暖送愛到弱勢的朋友手中，是一份愛心兩份心意。

▲台南市勞工局長王鑫基率員偕同鴻佳啟能庇護中心董事長徐富強等人，將善心民眾捐贈的父親節禮盒發送給弱勢和身心障礙及職災勞工家庭，讓他們能夠感受愛與溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基也表示，在父親節將至的時刻，很感謝徐董事長送暖，可以向台南市身障者父親或是養育身障子女者及遭受職災的弱勢勞工家庭致以最深切的祝福，並為他們加油打氣，表達對其辛勤努力和堅韌精神的敬意。

▲台南市勞工局長王鑫基率員偕同鴻佳啟能庇護中心董事長徐富強等人，將善心民眾捐贈的父親節禮盒發送給弱勢和身心障礙及職災勞工家庭，讓他們能夠感受愛與溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長指出，本次發送的職災、身障及弱勢勞工家庭共50戶，於8月3日起分送本市弱勢身心障礙者，遍及新營區、白河區、六甲區、後壁區、鹽水區、麻豆區、佳里區、安定區、北門區、永康區、善化區、官田區、山上區、楠西區、新化區、關廟區、仁德區、歸仁區、安平區、安南區、北區、南區、東區、南區等24區。

▲台南市勞工局長王鑫基率員偕同鴻佳啟能庇護中心董事長徐富強等人，將善心民眾捐贈的父親節禮盒發送給弱勢和身心障礙及職災勞工家庭，讓他們能夠感受愛與溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次發送父親節禮盒的對象之一，宋先生為肢體障礙者，10年前中風後影響行動能力，家中經濟多落在太太身上，宋先生透過本局身心障礙者職業重建服務，經由職管員協助並連結職業輔導評量進行深度評估，瞭解宋先生具備網路拍賣的經驗，目前提供電腦能力強化訓練，預計藉由一系列的就業前準備方案的提供來協助宋先生重返職場就業並賺取收入，改善家計。

▲台南市勞工局長王鑫基率員偕同鴻佳啟能庇護中心董事長徐富強等人，將善心民眾捐贈的父親節禮盒發送給弱勢和身心障礙及職災勞工家庭，讓他們能夠感受愛與溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另一位為居住於安平區柯姓職災勞工，之前從事瓦斯送貨服務，112年3月中旬至客戶處所進行瓦斯更換時，因不明原因發生氣爆造成火災，導致右手燒燙傷，臉部與右耳亦有灼傷，送往成大醫院救治進行手術，完成清創並植皮，目前持續休養及復健進行中。現年59歲的柯先生，育有一對子女，對於此次年節關懷也體會到社會溫暖，他也滿心的感謝並將這心意轉化成更堅強的力量去面對職災逆境。

▲台南市勞工局長王鑫基率員偕同鴻佳啟能庇護中心董事長徐富強等人，將善心民眾捐贈的父親節禮盒發送給弱勢和身心障礙及職災勞工家庭，讓他們能夠感受愛與溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基說，每一位身障者父親或是養育身障子女者都是一位堅強而勇敢的戰士，他們的愛和付出不會被忽視。希望透過鴻佳啟能庇護中心募集的愛心禮盒發送，將社會的溫暖和支持送到他們手中，鼓勵他們重新站起，建立信心，都能在這個希望家園裡找到屬於自己的幸福。

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