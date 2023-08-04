面板大廠友達驚爆關閉台南2廠　台南勞工局介入...98人同意優離

▲面板大廠友達公司將閉台南2廠，計劃優離100人，勞資協商98人接受，2人不接受仍安置原廠，台南市勞工局將持續關切員工權益。圖／翻攝自GOOGLE地圖）

記者林東良／台南報導

面板大廠友達公司4日達驚爆無預警裁員，北部總公司主管帶保全人員坐遊覽車到台南廠啟動2天裁員行動，員工指出生產筆電的5代廠與電視的6代廠已經半年沒訂單，估計這波裁員至少100~200人，台南市勞工局獲報，主動介入了解關切，友達證實優離100人中勞資協商98人接受，2人不接受仍安置原廠。

市府表示，黃偉哲市長接獲消息後，指示以關懷維護勞工權益為優先，要求勞工局適時提供必要之協助。勞工局隨即與友達台南廠人資柯先生了解狀況，友達台南廠向勞工局說明，友達光電台南廠有3個產線，今年初公司基於彈性規劃的營運策略，並以佈局市場新技術及高值化商品需求為主，考量終端需求及長期供需量縮影響，經評估後，將關閉台南C5D、C6C廠，將產能規劃調度集中安排至其他產線生產，以提升公司整體生產製造最適效能與配置。

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友達台南廠僱有勞工總人數500人，自年初產能調降以來台南廠受影響的勞工有200人，從今年3月至7月，已啟動為期5個月的媒合計劃，公司尊重員工意願，協助安排媒合至其他廠區任職有數10人，產線雖未生產，但機台仍須運轉，所以有30名員工留置不動，本次優離方案之對象為產線閒置相關人員100人，8月3日與勞工協商，有98人樂於接受公司所提之優惠方案，勞資雙方合意終止勞動契約，另有2人不接受，公司目前先將其安置於原廠，之後再協商是否可安置其他廠區服務。因是公司內部協商優離、現場並沒爭議。

台南市勞工局長王鑫基表示，對於不同意接受友達公司所提之優離方案之勞工朋友，勞工局將主動關懷其勞動權益，後續並將適時提供必要之協助。