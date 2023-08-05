台南勞工局通譯教育訓練　提升移工服務品質

▲台南市勞工局邀請具備雙語能力人員進修通譯教育訓練，希冀能提升通譯和移工夥伴們對談技巧及相關職能，以提升相關移工業務之服務品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」理念，使在府城打拼的外國人安心在台南工作、生活，勞工局於5日邀請具備雙語能力人員進修通譯教育訓練，希冀能提升通譯和移工夥伴們對談技巧及相關職能，以提升相關移工業務之服務品質。

勞工局長王鑫基表示，有鑑於外國人因語言隔閡，常與雇主或工作夥伴溝通不易，而文化差異造成彼此勞動權益認知落差，並希望透過此課程培育通譯人員，提供更專業的協助。

本次有幸邀請到各相關領域講師，分享自身經驗，由前勞動部跨國勞動力管理組組長、台南市職安健康處檢查員、台灣高等檢察署台南檢察分署通譯，及諮商心理師，協助授課及分享實務經驗，課程內容包含：就業服務法及其相關法規介紹、勞動基準法講習、通譯專業技能及倫理責任，及認識人類的共通性-開啟同理心，讓學員能更進一步認識法令、學習換位思考友善溝通，減少應語言不通造成的不便與誤會，使外國人能安心在臺工作。

此參與培訓的新住民二代表示，回憶起小時候，每次隨母親回外婆家時總是很焦慮，因為聽不懂大家說什麼，就連在外點餐填飽肚子的能力都沒有，深深體會到有口難言的無助，所以便積極學習媽媽的母語，並從事通譯服務，非常感謝勞工局的培訓，希望未來能有機會協助更多的外國朋友，讓他們能獲得充分的協助與保障。