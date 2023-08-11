新北三重3正義會計師合捐災情勘查車！消防局長：溫暖人心

▲新北三重3正義會計師合捐災情勘查車 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

為感恩消防人員，新北市三重3位正義會計師謝宏基、李易達、邱森昌秉持「取之於公眾，用之於公眾」信念，決議共同捐贈災情勘查車1輛予新北市政府消防局第三救災救護大隊三重分隊，今11日在三重區珍豪大飯店舉辦捐贈典禮，由消防局專門委員陳勝照代表受贈，藉此表達回饋鄉里、感謝消防同仁服務鄉梓、仁慈為懷的精神。

正義聯合會計師事務所發跡於三重，近年嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情嚴重，總經理謝宏基先生感念消防人員辛勞，捐贈救護車予三重分隊，今年更擴大善舉並聯合甲益建設開發股份有限公司董事長 李易達、振記冷凍股份有限公司邱森昌先生共同捐贈災情勘查車，義舉善行不落人後。

消防局第三救災救護大隊佔地幅員遼闊，橫跨三重、蘆洲、淡水、八里、三芝等地，轄內除時常有重大火警案件發生外，山難及水域事故案件也時有所聞，另三重區，三重區狹小巷弄眾多，許多地方大型消防車難以接近，為使分隊互相支援任務能更有效率，提高災害發生時的機動性，仍需有性能良好的車輛來輔助，有鑑於此，謝宏基、李易達、邱森昌先生等人捐贈一輛災勘車，供三重分隊救災勤務時使用，盼能提升消防搶救效能，縮短出動反應時間。

新北市政府消防局局長李清安表示，衷心感謝謝宏基、李易達、邱森昌先生等人願意以服務鄉梓、仁慈為懷的精神，為消防救災工作提昇救災車輛及裝備，同時造福三重區市民，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間，更期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題，消防局也將持續秉持著赤誠之心，貫徹本市維護公共安全之決心，使市民真正獲得更安心居住的安全城。