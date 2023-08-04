裝修中開總電源…臥室衣櫃「碰」燒起來　屋主反應快急滅火

▲▼新北市三重區環河南路13樓社區大樓今天中午傳出火警 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區環河南路13樓社區大樓今4日中午12時許傳出火警，現場傳出陣陣黑煙，原來是發當下，45歲屋主邱男與一位裝潢師正進行裝修工作，邱男剛打開總電源開關時，臥室插座突然「砰一聲」起火燃燒，延燒到一旁木製衣櫃，邱男立刻拿滅火器撲滅火勢，新北市消防局趕抵火勢已得到控制，初步估計，火災造成約0.3平方公尺的燃燒面積。

據了解，45歲的邱姓男子計畫重新裝潢自己的住所，並在當天中午12時16分左右與裝潢師傅共同進行工作。然而，當他打開總電源開關時，臥室插座短路，衣櫃瞬間燃燒。

在火勢發生後，新北市消防局迅速出動了32名消防人員和18輛各式搶救車輛，幸好邱男事先準備了滅火器，及時採取措施將火勢撲滅。消防員在處理殘火時發現，臥室的衣櫃一面夾板和一個插座被燒毀，燃燒面積估計約0.3平方公尺。

新北市消防局第三救災救護大隊提醒大眾，平時應定期檢查插頭是否有焦黑、綠鏽等異常現象，並經常清理插頭和插座外部的灰塵，以確保使用安全。此外，使用電源延長線時應注意容許負載容量，避免插接過多用電器具，對於高耗電量的電器也不應該共用一組延長線，以免引發火災。