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等一個好球　頂新和德邀民眾助偏鄉兒翻轉棒球夢

▲▼頂新和德,棒球,捐贈。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲基金會捐贈球給花蓮新城國小棒球隊。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

U12世界盃少棒錦標賽精采落幕，中華隊以優異成績拿下亞軍，隊員主力來自於花蓮縣基層學校少棒隊！東台灣是棒球發展重鎮，頂新和德文教基金會長期透過「接棒未來」公益計畫培育棒球人才，日前基金會捐贈味全龍棒球隊的練習用球給花蓮縣新城國小、花蓮縣化仁國中和台東體中，支持台灣少棒、青少棒和青棒三級棒球發展。

▲▼頂新和德,棒球,捐贈。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲基金會捐贈球給花蓮化仁國中棒球隊。

今年在U12世界盃比賽中打擊亮眼的外野手鄭奇恩來自花蓮縣新城國小，一度曾解散的新城國小棒球隊在2015年重新組隊後，近年屢在重要賽事闖出名聲，背後推手是台灣基層運動培育協會胡文偉，為了讓小球員們有穩定的成長環境，基金會除捐贈棒球隊練習球外，還提供協會經費讓棒球隊孩子參加課輔和改善住宿環境。

▲▼頂新和德,棒球,捐贈。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲基金會捐贈球給台東體中棒球隊。

鄭奇恩今年畢業將就讀化仁國中，這裡也孕育出不少U18選手和國內外知名職棒球員。化仁棒球隊在位於山腳下的國福球場練球，球場一邊是車速快的馬路，後面則是雜草樹叢，每天打出場外的球多達30、40顆，為了避免球員因撿球受傷，球的遺失率很高。化仁國中棒球隊總教練陽東益說，球具設備耗損快速，一顆球若每天使用，3個月就要更換，有時棒球縫線脫落仍以膠帶包覆後繼續使用，因此很感激基金會提供味全龍職棒使用球。

▲▼頂新和德,棒球,捐贈。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲花蓮新城國小棒球隊在海堤邊跑步練習。

台東體中是全台唯一的國立體育中學，也是奧亞運中華隊選手培育的搖籃，過去基金會曾捐贈棒球隊交通車，還邀請味全龍球隊帶著運動新科技設備進入校園，提供棒球選手多元訓練機會。台東體中校長陳明志表示，基金會對於基層棒球隊的回饋，台東體中棒球隊孩子都很知福惜福。

▲▼頂新和德,棒球,捐贈。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲棒球破損仍在使用。

頂新和德文教基金會觀察到，許多偏鄉孩子內心有一個棒球夢，一個能翻轉人生的機會，因缺乏長期穩定的資源挹注，讓他們在通往夢想的路上遇到阻礙，邀請民眾用愛一起為他們加油，線上捐款https://pse.is/56g5ev

▲▼頂新和德,棒球,捐贈。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲花蓮化仁國中棒球隊加油儀式。

【關於「接棒未來」棒球公益計畫】

20多年來台灣基層棒球隊伍銳減近半，憂心棒球人才的流失與斷層，因此頂新和德文教基金會自2016年底起推動「接棒未來」棒球公益計畫，長期捐助基層球隊棒球球具裝備、舉辦教育訓練及講座、贊助女子棒球隊等，期望讓台灣棒球的根基更加穩固與茁壯。 「接棒未來」公益計畫累積幫助全台超過100所學校、10,000位學生受惠；捐助球隊交通車超過50輛，定期關懷訪視超過70支棒球隊。

詳情請見「接棒未來」粉絲團：https://pse.is/55pk7l

【偏鄉棒球隊接棒未來勸募活動計畫】 勸募字號：衛部救字第1121361410號

￭ 勸募計畫主要資源協助項目包括：

1. 棒球隊之營養餐食 - 國民營養健康調查報告指出八成以上台灣學童乳品攝取不足，而偏鄉地區因地處偏遠，牛奶運送及儲存更為不易，故本次募得的善款也將捐贈保久乳，補充每位小球員1週3次的營養，將有超過2,300名小朋友受惠。

2. 棒球隊移地訓練或出外比賽之交通協助 – 有偏鄉學校棒球隊的交通車已經使用了20年都仍未汰換，還有球隊出外比賽僅能透過公車、火車接駁。為有效解決偏鄉車輛資源不足的問題，本次善款也將捐贈兩台交通車給偏鄉棒球隊，預計將有150名小球員受惠，減少約10萬公里移動的不便，讓小球員的安全更有保障。

3. 棒球隊弱勢家庭球員急難救助 – 弱勢家庭出身的小球員，有時會因經濟與受傷等因素，無法延續棒球夢，故本筆善款也預計撥出部分金額做為偏鄉弱勢球隊與球員急難救助使用，包含了捐贈球具、球衣設備給5所偏鄉弱勢球隊、以及受傷手術費、學雜費支出等，預計至少幫助超過百名小朋友在棒球路上更為順遂。

￭ 線上捐款https://pse.is/56g5ev

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