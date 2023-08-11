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大陸 大陸焦點 特派現場

廈門海灘驚見「2稻草人」站崗　全身插滿竹籤成回收站

▲▼稻草人成為竹籤回收站。（圖／翻攝自微博／新浪廈門）

▲稻草人成為竹籤回收站。（圖／翻攝自微博／新浪廈門，下同）

記者林郁婷／綜合報導

廈門環島路白城沙灘日前出現2個稻草人，專門用來回收使用過的竹籤，一旁還有標語寫著「文明旅遊、竹籤回收」，獨特的設計不只吸引遊客目光，也廣受好評。放置稻草人的公司負責人表示，目的是希望民眾不要隨地丟竹籤，減輕清潔員負擔，也能有一個乾淨、安全的沙灘。

據《台海網》報導，這2個稻草人站在垃圾桶旁，頭戴斗笠，身高約120公分，脖子上掛著「今有草人借簽」的標語，下半身已經被插滿廢棄竹籤，是個新設立的竹籤回收點，短短10分鐘內，就有5人拿著竹籤插在稻草人身上。

▲▼稻草人成為竹籤回收站。（圖／翻攝自微博／新浪廈門）

其中一位遊客表示，「吃完的燒烤竹籤往上一插，很方便，也挺有趣」；其他第一次看到稻草人的遊客駐也大讚，「稻草人很顯眼，就想走過來仔細看看，沒想到走近一看是竹籤回收點，真是別出心裁！」

一名當地攤販指出，附近很多賣燒烤、水果的小吃攤，都是用竹籤串製而成，「大家來這邊玩喜歡買點小吃，不少游客還會帶到沙灘去吃」，有些人為了方便，會將竹籤隨意丟掉，沒注意到的人一不小心就可能踩到受傷，「設置稻草人後，有很多人特地走過來投放」。

據了解，稻草人是由思明城建市政公司設置。負責人透露，設立初衷是希望引導民眾正確丟垃圾，創造乾淨沙灘，「這是一次新嘗試，後續會根據使用情況和沙灘業態，來決定是否增加稻草人投放量」。

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