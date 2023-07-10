福建恢復培訓台船員「取得陸適任證書」　通過可在國際航線工作

▲首期台灣船員申請換發大陸船員證書補差培訓項目正式開班。（圖／翻攝自中新網）



記者林郁婷／綜合報導

中國大陸正式恢復台灣船員申請換發大陸船員證書補差培訓項目，過去一直由中國海員建設工會和台灣中華海員總工會共同推動，受疫情影響中斷三年，8日重新在福建廈門的集美大學舉行開班儀式，共有18名台灣船員參加。

據《廈門日報》和《中新網》報導，此次培訓項目採用新模式進行，課程週期由原先的30天左右壓縮至10天。台灣船員前期在線上完成理論課程培訓，再到廈門完成線下實操課程與考試，考試合格後，即可取得由福建海事局頒發的大陸船員適任證書，此證書受國際海運界認證，未來能在大陸及各類國際航線船舶工作。

廈門海事局為本次18名台灣船員開通「綠色通道」，並將全程指導培訓。第二次參加的台灣船員洪偉晟表示，「船員適任證書每隔五年就需要重新更換，來廈門換證對我們來說很方便高效，成本最低」。

福建海事局船員管理處副處長林祥仲指出，集美大學是目前大陸唯一的台灣船員換證培訓點，自2013年以來，見證超過430名台灣船員在大陸參加培訓、考試和申領大陸船員證書。

廈門自貿片區管委會長期與海事部門推動台灣船員培訓項目，成立大陸首家台資船員外派公司，更與集美大學合作設立「對台海員培訓中心」。廈門自貿片區管委會負責人表示，下一步將加強跨部門合作及跨領域創新，「為台灣船員『登鷺』、『留廈』提供更多更好的服務」。