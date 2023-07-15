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這聲鳴槍等4年！200人泳渡金廈7Km　神速冠亞軍僅差「0.04秒」

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

睽違4年復辦的「第11屆金廈泳渡華人接力公開賽」，今（15）日早上於廈門正式開幕，200名包含中國、香港、澳門、台灣、英國、葡萄牙籍等華人好手，組成100組的雙人接力賽，齊聚廈門椰風寨，於上午8點30分鳴槍出發，泳士們縱身入水、士氣高昂，戰況相當刺激，而最終完成比賽奪得第一的組別以87分14秒的成績為全場最速，開心抱回冠軍殊榮。

▲▼睽違4年復辦金廈泳渡賽事。（圖／記者林名揚翻攝）

▲睽違4年復辦金廈泳渡賽事。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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金廈泳渡華人接力公開賽依照往例，雙屆以金門烈嶼鄉雙口村出發游至廈門椰風寨，單屆則輪換，讓每屆選手於海中競速時，都有不一樣的感受；睽違4年再度勇闖，今年泳道狀況宛如「媽祖神助」，風向為北風，風速2級，浪向西南向，浪高0.1米，流速0.2~0.4節，對選手們來說海流稍有助力；氣溫28度至34度，氣候晴天時雲，在炙熱的夏天裡這也是一種另類的挑戰；賽程隨著7000公尺的L型泳道，第一棒游至檳榔嶼後交棒，再由第二棒游向小金門雙口海灘衝過終點，直播船於遠處記錄著泳士們的英姿，同時也會有戒護船隨行做安全戒護，確保泳士們安全無慮。

▲▼睽違4年復辦金廈泳渡賽事。（圖／記者林名揚翻攝）

此次公開賽分為三個組別，男A組(14歲以上，30歲以下)，男B組(31歲以上，55歲以下)，女子組(14歲以上，55歲以下)，每組別取前20名頒發獎金，各組別總獎金高達人民幣10萬元，我方徵選之好手有卓沛齊、廖梓丞、黃世昌、倪君耀、董育昇、黃仲凌等金廈泳渡常客參賽，同時也吸引了眾多華籍好手加入，觀眾們也一起吶喊加油。

▲▼睽違4年復辦金廈泳渡賽事。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼睽違4年復辦金廈泳渡賽事。（圖／記者林名揚翻攝）

經過一番熱血激戰後，依活動大會報告，男子A組第一名選手於早上約9點56分上岸，男子A組第一名趙捃博航-張滋航(成績85分29秒)、第二名唐浩洋-劉祚良(成績85分33秒)、第三名余承遠-曾楷文(成績87分14秒)；

男子B組第一名李光鑫-徐逸君(成績106分05秒)、第二名闫少鵬- 陳震宇(110分31秒)、第三名洪健智-陸晉湟(成績113分49秒)；

女子組第一名陳張怡-陳慈(成績91分11秒)、第二名劉佩冉-成涵瑀(成績92分14秒)、第三名周鑫雅-吳靜萱(成績95分18秒)，整場活動約於11點15分前關門，本場賽事活動順利落幕。

▲▼睽違4年復辦金廈泳渡賽事。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼睽違4年復辦金廈泳渡賽事。（圖／記者林名揚翻攝）

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