不認為政府阻撓參與海論　陳玉珍喊話陸委會：要對自己有信心

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔、魏有德／廈門－台北 連線報導

廈門2023海峽論壇大會今（17）日舉行，在大會開始前，大陸全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤先會見約150名來自兩岸各界參與論壇的代表。立委陳玉珍在會見結束後表示，不會認為陸委會有阻撓參加海峽論壇，同時，她也喊話陸委會，要對自己有信心，要有底氣，在台灣也可以辦類似的論壇，邀請相關的民間人士過去台灣交流，「為什麼一定要擔心大陸統戰，我們也可以反過來跟大陸統戰。」

▲大陸全國政協主席王滬寧。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於外界普遍認為，在疫後舉行的首場海峽論壇，大陸官方或會再祭出符合時宜的惠台措施，陳玉珍指出，站在金門立委的立場，最期待的就是，「陸客自由行或團體遊及團體遊可以開放到金門。」

此外，陳玉珍也期待大陸大學生到金門念書，希望這邊的政策可以研究再進一步的放寬，教育產業是相當重要的，也是幫助當地的經濟發展，同時，在醫療的深化交流方面，「金廈之間因為很近，所以這一個部分的交流也是有必要的。」

在金廈「新四通」方面，陳玉珍認為，在疫情發生的時候，金廈通水對金門幫助很大，至於在通電通橋通氣，希望在兩岸交流基礎上可以進一步的擴大。

對於國民黨在本屆海論壇由副主席夏立言領軍參加，也有部分縣市長及民意代表等一同出席，陳玉珍強調，雖然自己不能代表國民黨發言，「不過，我覺得國民黨是要表示，不管在什麼樣的環境中，兩岸的交流是必須的，實際上即便是美國也是這樣講，布林肯訪問北京，18號就到了，所以連這個世界兩大強權彼此即便在競爭過程中都還在交流，那對對兩岸來講，當然交流還是必須的。」