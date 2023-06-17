　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

不認為政府阻撓參與海論　陳玉珍喊話陸委會：要對自己有信心

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔、魏有德／廈門－台北 連線報導

廈門2023海峽論壇大會今（17）日舉行，在大會開始前，大陸全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤先會見約150名來自兩岸各界參與論壇的代表。立委陳玉珍在會見結束後表示，不會認為陸委會有阻撓參加海峽論壇，同時，她也喊話陸委會，要對自己有信心，要有底氣，在台灣也可以辦類似的論壇，邀請相關的民間人士過去台灣交流，「為什麼一定要擔心大陸統戰，我們也可以反過來跟大陸統戰。」

▲▼ 海峽論壇，2023海峽論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸全國政協主席王滬寧。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於外界普遍認為，在疫後舉行的首場海峽論壇，大陸官方或會再祭出符合時宜的惠台措施，陳玉珍指出，站在金門立委的立場，最期待的就是，「陸客自由行或團體遊及團體遊可以開放到金門。」

此外，陳玉珍也期待大陸大學生到金門念書，希望這邊的政策可以研究再進一步的放寬，教育產業是相當重要的，也是幫助當地的經濟發展，同時，在醫療的深化交流方面，「金廈之間因為很近，所以這一個部分的交流也是有必要的。」

在金廈「新四通」方面，陳玉珍認為，在疫情發生的時候，金廈通水對金門幫助很大，至於在通電通橋通氣，希望在兩岸交流基礎上可以進一步的擴大。

對於國民黨在本屆海論壇由副主席夏立言領軍參加，也有部分縣市長及民意代表等一同出席，陳玉珍強調，雖然自己不能代表國民黨發言，「不過，我覺得國民黨是要表示，不管在什麼樣的環境中，兩岸的交流是必須的，實際上即便是美國也是這樣講，布林肯訪問北京，18號就到了，所以連這個世界兩大強權彼此即便在競爭過程中都還在交流，那對對兩岸來講，當然交流還是必須的。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／00713大刪「21檔成分股」！
快訊／今年股利掛蛋！　董事長向87萬股東道歉了
離婚姊弟戀「雙雙墜樓亡」！　鄰居：有聽到爭吵聲
幼兒園餵藥「似乎被帶風向」　兒科醫不忍全說了
快訊／09:47規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級
大雨襲補班日！　梅雨季要掰了
快訊／籃球場驚見男屍！　緊急封鎖現場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

不認為政府阻撓參與海論　陳玉珍喊話陸委會：要對自己有信心

遭北京開鍘後　美光砸185億加碼投資大陸

王滬寧會見夏立言一行　強調「兩岸交流大勢不可阻擋」

出門驚見地上「一顆頭」！　長裙妹曝鄰居裸身趴地偷窺1年多

礦場繩索斷裂釀3死　隧道「人肉彈」狂甩！2驚悚視角畫面曝

載人設施變「人肉砲彈發射器」　礦場工人噴飛砸牆3死1重傷

女舉牌「為了孩子」求復合　前夫爆料風向秒逆轉：自作自受

港女來台「撕掉入國申請表」！身分被挖出是校長　陸委會反擊了

廈門台商看好陸長期發展　感受到台企「回流大陸」趨勢

3歲女童吃什麼都吐…X光一拍腸道「上百顆魚卵」　醫驚：吸成一團

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

板橋手搖飲店傳氣爆！　現場一片狼藉4人送醫

陳柏惟被女志工指控性騷擾　道歉：沒資格成民代候選人

小六童偷錢買零食請麻吉吃　街頭流浪9小時！暖警助返家

5億生持黑令旗 酆都大帝乩身喊話 ｜20230616ET午間新聞

可以代班了！貓皇站超挺　朋友笑喊：你家養狐獴？

不認為政府阻撓參與海論　陳玉珍喊話陸委會：要對自己有信心

遭北京開鍘後　美光砸185億加碼投資大陸

王滬寧會見夏立言一行　強調「兩岸交流大勢不可阻擋」

出門驚見地上「一顆頭」！　長裙妹曝鄰居裸身趴地偷窺1年多

礦場繩索斷裂釀3死　隧道「人肉彈」狂甩！2驚悚視角畫面曝

載人設施變「人肉砲彈發射器」　礦場工人噴飛砸牆3死1重傷

女舉牌「為了孩子」求復合　前夫爆料風向秒逆轉：自作自受

港女來台「撕掉入國申請表」！身分被挖出是校長　陸委會反擊了

廈門台商看好陸長期發展　感受到台企「回流大陸」趨勢

3歲女童吃什麼都吐…X光一拍腸道「上百顆魚卵」　醫驚：吸成一團

「比亞迪方程豹」越野休旅預告登場！動力比對手賓士G63出色

苓雅廢棄醫院2.3億求售　專家直白「撇除建物價值」賣相好

限時7天！7-11「限時優惠」終於又有了　他曝全家好康也划算

阿聯酋1班機回歸　「一排旅遊網紅」讚爆！過來人爽曝：很好睡

美日菲首度召開國安會議　強調「維持台海和平」重要性

最高檢打詐策進會　基層要求金管會建黑名單「切斷犯罪工具」

韓職將有第2座巨蛋球場　計畫2028年啟用是SSG登陸者隊主場

「我要走了再見」婦爬工地14F頂樓　警用「這招」驚險救人

快訊／00713指數大刪21檔成分股！　4檔金融股、緯創被剔

陳柏毓優質先發奪8K本季最多　鄭宗哲同場敲安、策動2雙殺

詭異！客廳黑狗對空氣狂吠　下秒突往後彈飛「項圈被摘下」

大陸熱門新聞

港女來台撕掉入國申請表！身分是校長

女舉牌求復合　前夫爆料逆轉

礦場繩索斷裂釀3死　「人肉彈」狂甩畫面曝

出門驚見地上一顆頭！她揭噁心真相

載人設施狂倒轉　工人噴飛砸牆3死

3歲女童腸道上百顆魚卵　醫驚：吸成一團

他買鴨仔蛋準備大吃　回到家33顆全孵化了

海峽金融論壇舉辦　廈門台商看好陸長期發展　

女導遊穿「貼膚寬褲」被疑賣色　旅遊公司：已教育她

清秀女淪街友穿雨衣翻垃圾桶！目標當正妹網紅

老翁怒搧大學生4巴掌後猝死　家屬索賠215萬

男大生「名字4字」超派　嘆：畢業後要把名字改掉

去海底撈點半份生菜只來兩片 客人怒投訴...門市回「稱重符合標準」

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

更多熱門

相關新聞

王滬寧見夏立言　強調交流大勢不可擋

王滬寧見夏立言　強調交流大勢不可擋

第十五屆海峽論壇今（17）日上午將舉行論壇大會，大會前大陸全國政協主席、中共對台二把手王滬寧於上午8時45分，接見了國民黨副主席夏立言和台灣嘉賓團。他指出，兩岸交流合作大勢不可阻擋。

海峽金融論壇舉辦　廈門台商看好陸長期發展　

海峽金融論壇舉辦　廈門台商看好陸長期發展　

陸未開台灣自由行　邱太三：一個銅板敲不響

陸未開台灣自由行　邱太三：一個銅板敲不響

韓客來台居冠！《魷魚遊戲》男神魏嘏雋代言台觀光　6月下旬抵台

韓客來台居冠！《魷魚遊戲》男神魏嘏雋代言台觀光　6月下旬抵台

徐巧芯聲援羅智強　嗆苗博雅「蹭賴自救」

徐巧芯聲援羅智強　嗆苗博雅「蹭賴自救」

關鍵字：

海峽論壇2023海論海論陳玉珍立委陸委會金門廈門觀光

讀者迴響

熱門新聞

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

許傑輝「戳胸部」來真的！

「在不瘋狂」前團員唐婷婷宣布離婚！

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

邰智源背鍋12年！許傑輝閃辭是因被檢舉性騷

《人選之人》黃健瑋被指控「趁機性交」！本人首發聲：絕無違法之情事

快訊／汐止離婚夫妻詭墜樓　2人骨折慘死

管理費月收77萬「社區快破產」　住戶慌到求救

曾是小童星！他與癌父之約錄取醫學系

3線索浮現！《人選之人》男演員被控「趁機性交」

對面在裝修！室外機「安裝1幕」感動他

男蹲坐賣場廁所「頭垂地」死亡

劉亮佐演到一半突接「炸彈通知」緊急撤離

她車禍住院！控男友性侵　布簾外有人

賴琳恩爆男星拍戲「又摸又親」！　導演制止還繼續：他感覺來了

更多

最夯影音

更多
狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼
駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面