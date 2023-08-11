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屏東縣集團婚禮即起報名...名額50對　五星級住宿券+歐日蜜月機票

▲屏東縣112年集團婚禮即起報名 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣112年集團婚禮即起報名 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣112年集團婚禮將於10月14日在「屏菸1936文化基地」舉行，今年擴大辦理，受理名額提升至50對，除了贈送萬元實用家電、婚紗造型服務外，縣府今(11)日更加碼贈送「墾丁五星級飯店住宿券」，並將於婚禮活動當天抽出「歐洲、日本」雙人來回蜜月機票。

▲屏東縣112年集團婚禮即起報名 。（圖／記者陳崑福翻攝）

「今天是我上任縣長以來，參加過最浪漫的記者會！」縣長周春米表示，今年屏東集團婚禮地點特別選在舊菸葉廠轉型的「屏菸1936文化基地」舉辦，園區保留工業遺址的歷史風華，融入藝術與科技，規劃設置許多展館，成為南台灣指標性的藝文場域，象徵愛情經歷時光考驗越閃耀璀璨，也希望每一對新人能在滿滿文化韻味的場地互訂終身、結為連理，留下獨家又永恆的幸福回憶，開始人生的新篇章。

屏東縣政府為了祝福新人，除了贈送萬元實用家電、婚紗造型服務，今年特別加碼贈送「墾丁五星級飯店住宿券」，並將於活動當日抽出「歐洲、日本」雙人來回蜜月機票，就是要以南台灣多一度的幸福祝福新人，享受蜜月之旅增產報國滿載而歸，歡迎新人們踴躍報名。

縣府表示，每年報名即刻秒殺，今年限額50對新人額滿為止，歡迎準新人們馬上行動，立即上網報名。活動詳情可上民政處官網查詢，或洽詢屏東縣政府民政處08-7320415分機3134。

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