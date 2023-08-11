廈門找台博士「年薪上不封頂！」　兩岸青年湧入海青節人才服務站

▲ 2023海青節人才職缺服務站 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福州報導

福州人才服務驛站8日到10日在海青營地啟用，三天內已經為1400名來榕兩岸台青提供職業測評等諮詢服務。現場也提供5千多個工作機會，其中博碩士崗位約500多個。為了找尋台灣專業人才，廈門醫學院和廈門理工學院最高年薪「上不封頂」，福州理工開出年薪百萬人民幣的優渥條件。台灣頂尖大學的小義接受《東森新媒體ETtoday》訪問時說，大陸薪水確實比台灣好很多，許多工作單位開出條件確實會讓人心動，但是要真正媒合還是得看面試結果。

第十一屆海青節向台青發佈5000多個工作機會，年薪均在10萬人民幣以上，換算45萬台幣。職缺涵蓋教育、醫療衛生、科技、金融等各領域，包含大陸國企、大學、醫院、台企和優質私企等，博碩士崗位約500多個。

記者採訪時也注意，現場發布職缺主打延攬大學教師、專業背景人外，條件有一定門檻，比如大學科研人才一律要求博士學歷，大多偏向AI資訊科技、軟件開發、醫療護理等類別，但年薪給的很阿莎力。

廈門醫學院和廈門理工學院最高年薪「上不封頂」，福州理工尋找5名大學老師，開出年薪百萬（單位：人民幣，同下）的優渥條件，其他大學開出平均條件也有20多萬到50萬上下。

面對疫情之後兩岸學子工作難找，看到職缺機會也讓台青很心動。來自台灣頂尖學府的小義是「首來族」，經過性向職能測驗和初步詢問後，讓他印象最深刻大陸的升遷制度很快。

小義接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，「如果是博士學歷，我會考慮來大陸當老師，參訪陽光學院時，對方表示只要入職就能直聘副教授。但在台灣至少要2、3年才能當副教授，平均8年才有正教授職稱，再來大陸給的薪水確實比台灣好許多，選擇機會也很多。」

當問到是否想來大陸發展？小義表示，「還是傾向留在台灣工作，因為熟悉也知根知底。」但他也不排斥未來到大陸多交流，走走看看，因為大陸城市發展也很不錯。

▲台青情侶檔決定攜手扎根大陸。（圖／記者任以芳攝）

這次職缺服務不只針對應屆畢業生，已經工作台青也列入參加條件。，來自文大國術系的黃雅各是原住名泰雅族，已經畢業十多年，之前在台灣做健身教練，閒餘時間玩音樂，這次趁疫情結束後，想來大陸找工作扎根，經過諮詢後，他發現有不錯培訓音樂老師職缺，希望有機會能來面試。

他受訪時也分享，「台灣從事各類表演藝術環境不穩定，但是來大陸商業演出一場有2萬人民幣（換算9萬台幣），機會也比較多，因為省份太多。」

黃雅各的女友潘伃歆也是原住民，擁有賽夏族和布農族血統，工作專業是護理背景，擁有英語、義大利文雙語背景。這次主要跟男友來大陸一起發展，同時看好未來大陸銀髮族商機，至於薪水部分確實高於台灣一、兩成左右，他們都想為自己人生尋找第二種發展可能性。

▲廈門招攬台灣教師人才，最高年薪上不封頂 。（圖／記者任以芳攝）

另一名就讀大陸中山大學醫學系的台生林同學，早就下定目標在大陸發展。他和記者分享，「初步諮詢時寫薪資條件，我寫4萬台幣，但對方跟我說太低了，實際還是面試才知道薪資水平，因為每個人談的條件不同。」

林同學表示，大陸醫療體系起步雖然比台灣慢，許多資源側重大城市醫院，但國際研討交流的機會真的非常多，眼界很廣，快速吸收國際新知，台灣一年國際研討非常少。另外，各省優惠政策也是他考慮之一，福建推出人才公寓，兩房一廳租金大概換算5千塊台幣，對於扎根異鄉遊子來說，省下與多生活預算。

據了解，三天時間吸引上千名兩岸青年來諮詢，現場有8位專業解說員，有意創業、就學的台青學子政策諮詢、崗位匹配、職業能力測評、研學活動展示等求職全流程服務，開通24小時人才服務熱線13696801111。

▼ 2023海青節開出5千個人才職缺 。（圖／記者任以芳攝）