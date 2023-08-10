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屏東9例本土性登革熱！86歲長者死亡　縣府籲民眾注意防蚊

▲登革熱疫情擴大，強制清除及噴藥 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲登革熱疫情擴大，強制清除及噴藥 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣截至9日止，累計9例本土登革熱病例，其中一例患有多重疾病的86歲長者，因感染登革熱後導致多重器官衰竭死亡，因此，縣衛生局呼籲曾經感染登革熱、年長及高風險族群務必注意重症警示徵象及出血徵兆，儘速就醫。

▲登革熱疫情擴大，強制清除及噴藥 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲登革熱疫情擴大，強制清除及噴藥 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣衛生局指出，8月9日新增的2例本土登革熱，皆居住於萬丹鄉社皮村，該村目前累計確定病例共6例，新增病例的其中1例為86歲女性，具有高血壓、糖尿病、中風、心臟病及慢性腎臟病等多重慢性病，7日出現腹瀉、全身無力等症狀，8日就醫，醫師研判有敗血性休克情形，9日即因病情惡化導致多重器官衰竭死亡，並同時確診登革熱。

縣衛生局表示，因應萬丹鄉社區群聚疫情，依傳染病防治法於8月2日成立鄉級指揮中心，由鄉長擔任指揮官，相關單位積極防治及清除社區髒亂點，因近日仍持續出現病例，於8月9日再召開會議，邀集衛生、環保單位及各村長、村幹事，共同討論後續防疫強化作為及落實公權力，今（10）日將再進行第二次擴大強制孳清及噴藥，指揮官並請各村長加強社區動員，清除積水容器，才能有效杜絕疫情蔓延。

衛生局呼籲，家中有長輩、慢性病者應隨時關心長輩身體狀況並注意防蚊措施，家中可裝設紗窗、紗門，睡覺時可掛蚊帳或使用補蚊燈，避免蚊蟲叮咬。如有發燒等疑似症狀應儘速就醫，並主動告知活動史，以利醫師研判診斷，同時更要落實定期居家環境整頓，清除積水容器，如經查核發現孶生孑孓，將依傳染病防治法裁罰3000-15000元罰鍰。

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