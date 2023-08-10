千名兩岸青年參與海青節　潘賢掌：要和平，拒淪為台獨挑釁的炮灰

▲大陸國台辦副主任潘賢掌、福建省長趙龍 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福州報導

第十一屆海青節峰會今（10日）下午3點在福州登場，吸引上百位兩岸青年、台商等共襄盛舉。大陸國台辦副主任潘賢掌出席活動致詞時特地談及兩岸情勢。他向台青喊話，「決反對台獨分裂勢力破壞台海和平，拒絕淪為美國以台制華的棋子，一起團結，共同推動兩岸關係回到和平發展的正確軌道。」

本屆活動出席嘉賓，大陸方面有福建省省長趙龍、國台辦副主任潘賢掌，台灣方面出席嘉賓有國民黨中常委李昭平、台北市政府前市長李永平、全國台企聯會長李政宏等人，現場超過一千多名兩岸青年參與峰會。

潘賢掌致詞時，提出三點希望與現場青年朋友共勉。首先，「兩岸青年要為兩岸關係和平發展鐵定擔當。海峽兩岸同屬一個中國，這是台海和平的基石。」兩岸關係和平發展是維護兩岸和平，促進兩岸共同發展，造福兩岸同胞的正確道路。

他強調，「兩岸關係好台灣才會好，台灣青年才會有光明的未來。希望廣大台灣青年堅決反對台獨分裂勢力，破壞台海和平，拒絕淪為美國以台制華的棋子，拒絕淪為台獨分裂勢力無獨挑釁的炮灰，團結起來，共同推動兩岸關係回到和平發展的正確軌道。」

▲潘賢掌現場呼籲反對台獨，兩岸青年團結交流 。（圖／記者任以芳攝）

潘賢掌也提及，近年來越來越多的台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢。大陸方面始終尊重關愛造福台灣同胞，熱忱歡迎更多的台灣青年來大力交流學習、就業、創業。

他也鼓勵所有台青，「讓大家願意來留得住、容得進、發展好。希望兩岸青年不辜負習近平總書記的殷切期望，多交流、多交心，成為共同打拼的好朋友好夥伴。」

▲海青節現場超過1千多名兩岸青年參與 。（圖／記者任以芳攝）

潘賢掌介紹，海峽青年節自2013年創辦以來，促進青年交流推進融合發展，累計舉辦約300項兩岸青年交流活動，超過3萬名兩岸青年參與，為深化兩岸青年交流合作，促進品牌融合發展發揮了重要作用，成為兩岸青年交流的嘉年華。本屆海峽青年節繼續創新活動形式，豐富活動內容，將組織35項活動，涵蓋數字經濟、創新創業等眾多領域，將舉辦兩岸大學生領袖營營地聯歡霹靂舞大賽的青年朋友們喜愛活動，參加將超過3000人。

最後，潘賢掌說，多年來兩岸青年始終走在促進兩岸交流，推動融合發展隊伍的前列，數以萬計的台灣青年來到祖國大陸交流求學、發展事業、追逐夢想，在各個領域奮鬥打拼，成就不凡業績，為兩岸關係和平發展融合發展增添蓬勃活力。