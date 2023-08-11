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大陸 大陸焦點 特派現場

玩真的！陸打造電競國家隊扎根大學　兩岸人才「薪情」差很大

▲▼ 2023海青節、兩岸高校電競總決賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2023海青節兩岸高校電競總決賽 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

第三屆海峽兩岸（福州）名校電競賽昨11日在在福州琅岐海峽青年交流營地成功舉辦。經過激烈競爭，由大陸武漢大學奪冠，台灣交大和政大學分獲亞軍和季軍。原本交大在決賽時一路領先，最後意外失分，接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪隊長黃同學說，武漢大學表現不錯，有明顯調整戰略，他也相信團隊下次一定可以重新拿分，期待下次與大陸同學交流時，「交大絕對有實力可以贏得比賽。」

本屆賽事以「兩岸新約，共競未來」為主題，打破疫情三年來線上電競賽的方式，首次推行線下電競和現場交流。比賽吸引台灣方面有台大、政大、台科大、交大，大陸方面有北大、浙大、武漢大學、華中科技大學，等兩岸頂級學府8支戰隊參賽。

據了解，這次比賽規則也是關關過，從海選、淘汰一路到四強對決，最後進入總決賽進行「面對面切磋」，昨天決賽時，為了讓更多學生爨雨，透過微贊等直播平台同步直播賽事實況。經過激烈角逐，武漢大學奪得冠軍，交大和政大拿下亞軍和季軍。

▲▼ 2023海青節、兩岸高校電競總決賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2023海青節兩岸高校電競總決賽 ，武漢大學奪冠。（圖／記者任以芳攝）

總決賽之前，交大與武漢大平手，正式對決後，交大團隊一路猛攻得分，現場觀眾看好很有奪冠可能性，隨著武漢大緊盯追分，關鍵時刻奪分，拿下冠軍。

‌交大隊長黃同學接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪說，「可以很明顯的感受他們今天的實力比之前強很多，‌‌我們在中間有調整一些策略，有點不盡人意，有點小可惜。‌他們的戰術在之前更好，‌‌之前他們很容易讓我們去突破，在總決賽時防守更加嚴謹。」

他進一步指出失分原因，大陸學生多少有有「地主隊」優勢，「大陸學生個人訓練的時間長，我們在飯店也沒有電腦，也人生地不熟，他們是把（參訪）行程推掉，去網吧做一些練習，明顯感受第一次和第二次實力有飛躍進步。」

▲▼ 2023海青節、兩岸高校電競總決賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 台灣交大奪亞軍 。（圖／記者任以芳攝）

黃同學也覺得，「有機會還是想再和大陸同學做PK交流，政大還是很有實力，下次一定會贏。」整體活動對台灣學生來說也很有意義。

他說，大家第一次到大陸看到很多的東西，也發現在一些電競方面做的非常不錯。希望兩岸能經常舉辦電競解說、遊戲分析、直播頻道、團隊經營等方面的學習營，讓兩岸青年找到更多共同話題。

▲▼ 2023海青節、兩岸高校電競總決賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 兩岸高校電競總決賽現場 。（圖／記者任以芳攝）

談到兩岸電競發展？來自台灣北科大董同學分享，台灣電競發展比大陸早，像是成立賽區，也曾經得到世界冠軍。但大陸近年起飛很快，有很多資源提供給選手，讓專業人才能看到未來前景。

他進一步說，「台灣有點走下坡的感覺，缺乏一些世界賽成績，人才慢慢出走，賽區最後瓦解，跟其他地區結合變成次要賽區，也慢慢離開五大賽區。」

同樣剛參加完比賽的台大賴同學也表示，兩岸大學生以同年齡比較，大陸實力有比台灣好一些，每間大學電競風氣十分盛行，對於訓練是「玩真的」。比如大學內部會特地選人，成立專門戰隊，朝向打比賽方向去訓練，相較台灣是「純粹」社團經營，以興趣為主。

至於兩岸電競專業人才「薪情」？交大黃同學分享，「大陸給專業選手的薪水、資源真的非常高，可能是台灣選手十幾倍，可以招募到的人材實力堅強，像是大陸兩年前就拿下世界冠軍，部分台灣頂尖選手被挖角。」

黃同學進一步補充，「大陸資金真的很多，台灣職業選手平均月薪大約5、6萬元台幣，大陸最少有2萬人民幣，換算9萬台幣上下，台灣知名一點或頂級職業選手，薪水高一點到20、30萬，但大陸明星選手，甚至一個月‌‌40、50萬人民幣（換算百萬台幣），都不是問題。‌」

▲▼ 2023海青節、兩岸高校電競總決賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸電競風氣盛行，大陸方面從大學社團開始扎根 。（圖／記者任以芳攝）

最後談到是否想來大陸發嘗試發展電競選手，受訪的台灣同學們有人還是想留台灣發展，畢竟是熟悉的地方。也有同學想嘗試來大陸參與電競產業，「最現實的問題就是大陸資源多，機會也多。‌」

‌據悉，兩岸知名院校的電競選手不只PK友誼賽，雙方一起參觀福州三坊七巷、煙台山等歷史文化景點。至於前兩屆名校電競營已連續三年累計吸引20餘所兩岸名校近50支賽隊約300人參與。福州市電競協會也希望未來吸引兩岸更多優秀人才一起參與電競產業。

回顧2003年大陸「正名」電子競技，納入成為第99個體育項目，雖然前10年電競產業起步慢，直至2014年大陸戰隊Newbee拿下DOTA2世界冠軍，2015年超越美國成為遊戲第一大國，電競產業版圖取得飛躍成長。

近年，大陸投入大量資金時間培養人才，尤其第十九屆杭州亞運會首次把電子競技作為亞運會正式競賽項目，大陸國家隊表現備受外界關注，也是20年來投入心力的關鍵驗收時刻。

▼ 2023海青節兩岸高校電競總決賽得獎隊伍。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2023海青節、兩岸高校電競總決賽 。（圖／記者任以芳攝）

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