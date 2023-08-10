馬英九「美女好友」受海青節關注　北大生陳詩嫿揭秘來龍去脈

▲ 2023海青節峰會現場 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福州報導

第十一屆海峽青年節峰會今（10）日在福建福州舉辦，吸引1000多名兩岸各界嘉賓、青年代表等參會，其中台青年約600名。主辦方特地邀請這次去台灣參訪「陸生團」成員分享訪台心得，其中，「馬英九的好朋友」北大學生陳詩嫿備受外界注目，外界十分好奇為何她被馬英九欽點為好友？陳詩嫿也接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問，還原當時與前總統馬英九對話的來龍去脈。

本屆峰會出席嘉賓，大陸方面有福建省省長趙龍、國台辦副主任潘賢掌，台灣方面嘉賓有國民黨中常委李昭平、中國國民黨青年事務委員會執行長、組織發展委員會青年部主任陳克威、台北市政府前市長李永萍、全國台企聯會長李政宏等人，現場超過1千多名兩岸青年等各界人士參與。

▲大陸國台辦副主任潘賢掌、福建省長趙龍。（圖／記者任以芳攝）

潘賢掌致詞時呼籲，「兩岸青年要為兩岸關係和平發展鐵定擔當。海峽兩岸同屬一個中國，這是台海和平的基石。」兩岸關係和平發展是維護兩岸和平，促進兩岸共同發展，造福兩岸民眾的正確道路。

他強調，「兩岸關係好台灣才會好，台灣青年才會有光明的未來。希望廣大台灣青年堅決反對台獨分裂勢力，破壞台海和平，拒絕淪為美國以台制華的棋子，拒絕淪為台獨分裂勢力無獨挑釁的炮灰，團結起來，共同推動兩岸關係回到和平發展的正確軌道。」

趙龍則指出，福建與台灣山海相連，血海相親是80%以上，台灣民眾佔的比例是兩岸交流最為活躍的省份之一。今年6月，大陸方面宣佈設置建設兩岸融合發展示範區的意見，進一步完善增進台灣民眾享受同等待遇、同等政策制度。

他表示，未來致力推動閩台青年團體加強溝通聯繫，持續深化文體藝術、電子競技、鄉建鄉創等領域的交流合作，希望廣大台灣青年與大陸青年一起團結，擴大共同的朋友圈和事業圈。

受限前三年疫情影響，海青節採取線上舉行，今年恢復線下活動，場次和參加人數都十分踴躍。其中，「結緣——海峽組合 『嗨』動兩岸」，深圳台青、壘球聯盟經理人張家豪，大陸女子棒球國家隊投手教練、中華台北隊退役女棒球員許語宸，參與杭州亞運會開幕演出的福建街舞協會會長林清景，台灣築夢者街舞隊隊長田晉瑜，杭州亞運會組委會台青工作人員周庭盈分享自己故事。

▲ 2023海青節峰會邀請「陸生團」成員分享訪台回憶。（圖／記者任以芳攝）

大會現場也邀請疫情結束後，首批訪台的「陸生團」成員，清華大學劉充、施華傑，北京大學陳詩嫿、陳凱迪等人，分享自己與台灣學生和民眾交流的有趣小故事。

其中，北京大學陳詩嫿備受外界注目，回到大陸後她曾分享，「自己交到許多好朋友，包括馬英九先生。」這番話立刻讓陳詩嫿好多親友覺得不可置信，為何有這位特殊好友。

▲北京大學陳詩嫿分享與馬前總統對話經過。（圖／記者任以芳攝）

陳詩嫿接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問，還原事件來龍去脈。當時海青節主辦方邀請她當分享嘉賓，正當陳詩嫿猶豫是否適合，馬前總統鼓勵一定要參加，告訴大陸朋友在台灣所見所聞，還交到許多好朋友，其中包括馬英九。

正是馬前總統這番話，激勵陳詩嫿參加海青節，她也說，「這件事也證明不能所有事都聽別人說，要自己去看，就像自己走完這趟台灣行程，深刻了解更多，也收穫許多友誼。」

陳詩嫿還打趣地說，自己在台期間，短暫擔任兩岸換匯的使者，剛好有朋友有人民幣要換台幣，於是她就運用大陸支付工具和台灣的Line Pay，協助朋友完成換錢任務，也更加深入兩岸之間生活體驗。

▲兩岸青年交流現場氣氛熱鬧。（圖／記者任以芳攝）

除了兩岸青年分享自己交流心情，今年現場活動氣氛特別熱鬧，人手一支藍色螢光棒，集體揮舞形成藍色燈海。兩岸街舞演員、台青嘉賓和現場觀眾一起表演的歌舞《激情海青》，融合街舞、說唱、武術、國潮等多樣元素，點燃全場熱情現場氛圍，讓本屆海青節劃下完美句點。

▼ 2023海青節峰會花絮 。（圖／記者任以芳攝）



