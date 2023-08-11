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搬運工倒在世界第2高峰K2！50登山客跨過身體...讓他活活等死

圖文／鏡週刊

K2喬戈里峰是世界第二高峰，僅次於聖母峰，但也是被登山界公認的「殺人峰」，因為此峰的環境相當惡劣，只要一不小心，征服之路就會變死亡之道。就在7月27日發生一起事故，一名擔任搬運工的雪巴人受傷倒在K2峰半路上，但一群50人團隊的登山客被指控，只顧著自私攻頂破紀錄，卻放任這名雪巴人活活等死，讓他最後慘死在K2峰上。 

搬運工倒在世界第二高峰K2，被50登山客跨過身體活活等死！遭批自私攻頂不救人。（翻自《每日郵報》）

▲27歲的搬運工身受重傷倒下。（翻自《每日郵報》）

據英國《每日郵報》報導，27歲雪巴人搬運工海珊（Mohammad Hassan）當時被其他登山客的無人機拍到，整個人倒在K2峰的雪地中，據悉當時海珊倒地的位置，距離峰頂約400公尺。但畫面可見，有一團約50人的登山客，每個人正在跨過他的身體，幾乎沒有人要協助他，只有1人有試圖搶救他，不過最後仍然發生悲劇，海珊不幸身亡。

報導指出，這群登山客由37歲挪威女登山好手哈莉拉（Kristin Harila）領軍，而海珊是這團登山客聘用的搬運工。但拍攝影片的奧地利登山客弗拉米格（Philip Flämig）就批評，哈莉拉團隊很明顯為了個人私利，只為了追求攻頂破紀錄，卻見死不救，他更諷刺：「如果今天海珊是西方人，他就能獲得立馬救援。」報導也稱，有部分登山客認為，這些雪巴搬運人，在西方登山客面前通常都被視為「次等人」。

海珊不幸死在這波K2攻頂行動中。（翻自《每日郵報》）

▲海珊不幸死在這波K2攻頂行動中。（翻自《每日郵報》）

哈莉拉被指控對海珊見死不救。（翻自《每日郵報》）

▲哈莉拉被指控對海珊見死不救。（翻自《每日郵報》）

另一方面，哈莉拉事後喊冤，表示當時他們極盡一切力量試圖救人，但由於山上環境真的太糟糕，他們實在沒有能力把他帶到山頂上。不過後來有其他登山界人士批評，稱哈莉拉聘用的雪巴人死亡，但哈莉拉與團隊在攻頂後，還大肆開趴慶祝，根本沒有把這名雪巴人的死放在心上。報導也指出，哈莉拉在過去3個月內，已經挑戰過征服14座世界級高峰。

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