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「只有老衲能給子宮正能量」假雙修真性侵　嫌犯曝光！網友驚呆了

「只有老衲能給你子宮正能量」假雙修真性侵　「師父」嫌犯曝光！網友驚呆了

▲大野勝彥邀約一名20多歲女子到東京千代田區內的一間飯店，假借雙修實為性侵。（圖／翻攝自推特）

圖文／鏡週刊

日本東京警方在本月8日逮捕一名65歲男子大野勝彥，警方指出大野自稱通神力，假借雙修之名實際對一名20多歲女子性侵。而大野的本尊面容出現在鏡頭前，也引發許多網友討論。

據《日本電視台》報導，日本警方指出，大野勝彥在去年12月以「神生一人」之名，邀約一名20多歲女子到東京千代田區內的一間飯店，假借雙修實為性侵。報導指出，受害女子透過朋友的介紹認識了大野，朋友對女子說：「去花錢找神生先生（大野）幫忙，人生會開始好轉。」於是女子在去年11月，首次去找大野「轉運」。

大野勝彥。（翻自推特）

隨後大野對女子謊稱：「妳的子宮裡有不好的能量，所以正能量都沒辦法進入。」、「只有老衲我，能跟神有所聯繫，讓我來幫妳的子宮注入正能量吧。」之後大野就以雙修之名，和女子發生性關係。不過女子事後認為自己遭到性侵，於是報警處理。另一方面，大野被捕後否認犯行，強調「我沒有強迫他人」。目前警方正調查有無其他受害女子。

由於這起案件，目前已被日本多家媒體報導，也讓大野本尊面容曝光在鏡頭前，但意外引發許多網友對於這位「師父」的討論。日本網友們紛紛直呼：「這新聞情節本身就太像AV。」、「連嫌犯都長得如此...跟本案的形象太相符了。」、「這種人的長相，換作是我，根本不想跟他雙修啊！」

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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