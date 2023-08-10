正牌女友吃醋來亂　小三「忍者隱身術」太強！近在眼前找不到

▲小三展開「忍者隱身術」，緊盯紅髮女的視線移動到哪裡，她就緊靠車子移動，目的就是要讓紅髮女看不見她。（翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

哥倫比亞近日流傳一段影片，引發許多網友熱議，因為影片中的小三的「忍者隱身術」實在太厲害，加上男友的配合，完全騙過正牌女友的眼睛。

據英國《每日星報》報導，相信這起事件發生在哥國首都波哥大，確切時間未明。影片可見一名男子開著一輛黑色轎車，他先從後車廂拿了一束花，送給坐在車內的小三。但過不久，一名紅髮女突然殺到現場，相信她是男子的正牌女友。

這時紅髮女開始吃醋，並在現場和男子爭論，質疑他偷吃。但這時男子故意下車並擋住紅髮女的視線，讓小三有機會脫逃。隨後小三展開「忍者隱身術」，她緊盯紅髮女的視線移動到哪裡，她就緊靠車子移動，目的就是要讓紅髮女看不見她。最後小三更逮到機會，加上男子的協助，遮擋紅髮女視線，讓小三直接把自己塞進後車廂，完美隱身。

然後男子與紅髮女坐進車內，這時男子還故意下車，假意打開後車廂要拿東西，實際上是要查看小三的狀況，並親吻小三。之後男子更從小三手中拿走花束，再「轉送」給紅髮女，安撫紅髮女的情緒。雖然影片只切到這裡，但隨即引發網友熱議，認為這名小三的躲藏功夫太厲害，人已經在前面，正牌女友還是找不到。另外也有網友「讚嘆」這名男子：「這人是我的偶像，根本是大王，但應該是個不忠實的爸爸。」

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