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買爭鮮gogo米皮捲！她打開瞬間飆粗話　網驚呼：陰天的毛？

一名女網友發文抱怨自己在『爭鮮gogo』買了一個青木瓜米皮捲，但拿起來卻發現都是毛，讓她氣炸直呼「誰敢吃？」。（翻攝，臉書《爆料公社公開版》）

▲女網友買的青木瓜米皮捲，背面竟有「滿滿的毛」。（翻攝臉書《爆料公社公開版》）

圖文／鏡週刊

米皮捲長出體毛怎麼看也不尋常！一名女網友在網路上氣炸發文表示，她買了一個「青木瓜米皮捲」來果腹，但殊不知她將米皮捲拿起來後，發現背面「都是毛」讓她整個無名火都來了，將影片及照片PO在網路上請大家評理，直呼「誰敢吃？」

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原PO在《爆料公社公開版》發文表示，她在東區的『爭鮮gogo』買了「青木瓜米皮捲」，但翻開來都是毛！讓她痛罵「X…這到底是X小啦！」，並上傳了一支影片及兩張照片。畫面中顯示，這個的內容物有兩顆小番茄以及米皮捲，要價僅35元，可說是經濟又實惠，但殊不知原PO將米皮捲拿起來後，發現背面「滿滿的毛」讓她整個無名火都上來，直呼「誰敢吃？」

文章曝光後引起網友們熱議，紛紛表示「太噁心！」「看有沒有捲捲的就知道是什麼毛了」、「在理髮廳製作的」、「真貼心，怕你吃不飽加了髮菜」、「陰天的毛？」「我要吐了，好險有發現」。

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