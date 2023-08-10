88會館郭哲敏押解畫面曝　黑衣短褲+球鞋「未上手銬」下午搭機返台

記者張君豪、劉人豪／台北報導

88會館負責人郭哲敏涉及銀行法、組織犯罪防制條例和洗錢防制法等多罪，2022年10月潛逃出境，2023年7月底在泰國被當地警方逮捕，刑事局已派員前往泰國，將於今天預計下午3時許，搭乘華航班機將他押解返台，而他被押送前往泰國機場的畫面也曝光，郭未被上銬，但全程不發一語，在刑事局及調查局人員一左一右陪同下，緩步進入出境大廳。

▲「88會館」負責人郭哲敏昨逃亡海外9個月，今在刑事局押送返台。（圖／刑事局提供）

影片中可看到，郭哲敏身穿黑色上衣、淺色短褲、運動鞋，在刑事局人員左右控制之下，慢慢步入泰國機場準備搭機，過程中郭哲敏不發一語，僅左右轉頭關看四周環境，未有抵抗。

郭哲敏等人涉嫌洗錢、詐欺等案，他2022年10月26日潛逃出境，即滯留國外，拒絕到案說明，新北地方檢察署2022年11月11日以違反銀行法、洗錢防制法、刑法妨害自由及詐欺等罪嫌發布通緝，並於11月21日註銷郭哲敏護照。

▲郭哲敏全程不發一語。（圖／記者張君豪翻攝）

郭哲敏出境後，持柬埔寨護照，於10月26日入境新加坡後，陸續在柬埔寨、泰國、馬來西亞等東南亞國家逃亡流竄，刑事警察局國際刑警科與東南亞等國家警方聯繫後，獲知郭哲敏2023年2月從馬來西亞吉隆坡搭乘班機飛往泰國之情資，確認郭哲敏躲藏在泰國曼谷地區，並洽請泰國警方協助查緝。

▲「88會館」負責人郭哲敏昨逃亡海外9個月，今在刑事局押送返台。（圖／調查局提供）

泰警接獲我方請求後，註銷郭郭哲敏泰國精英簽證，並於7月26日於曼谷高級公寓發現郭哲敏行蹤，27日成功逮捕郭哲敏到案，商討安排郭嫌返國事項，順利縮短郭嫌遣返期程並安排返國班機。

▲郭哲敏在泰國被押解遣返。（圖／調查局提供）

刑事警察局駐泰國警察聯絡官偕同泰國皇家警察移民總局，於今日上午搭乘班機押解郭哲敏返台，將於今日下午抵達桃園國際機場，後續將解送至臺灣新北地方檢察署偵辦。