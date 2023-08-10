快訊／洗錢大亨抵台了！88會館首腦郭哲敏「上銬返國門」畫面曝

記者張君豪、黃資真／台北報導

88會館負責人郭哲敏涉及銀行法、組織犯罪防制條例和洗錢防制法等多罪，潛逃出境遭通緝，將近9個月後，終於在今年7月在泰國遭當地警方逮捕。今(10)日郭在刑事局人員押解下，稍早已在下午3時45分飛抵台灣，畫面中郭雙手上銬，準備解送新北地檢署偵辦。

郭哲敏等人涉嫌洗錢、詐欺等案，他2022年10月26日潛逃出境，即滯留國外，拒絕到案說明，新北地方檢察署2022年11月11日以違反銀行法、洗錢防制法、刑法妨害自由及詐欺等罪嫌發布通緝，並於11月21日註銷郭哲敏護照。

▲檢警順利押解洗錢大亨郭哲敏抵台。（圖／記者張君豪翻攝）

郭哲敏出境後，持柬埔寨護照，於10月26日入境新加坡後，陸續在柬埔寨、泰國、馬來西亞等東南亞國家逃亡流竄，刑事警察局國際刑警科與東南亞等國家警方聯繫後，獲知郭哲敏2023年2月從馬來西亞吉隆坡搭乘班機飛往泰國之情資，確認郭哲敏躲藏在泰國曼谷地區，並洽請泰國警方協助查緝。

泰警接獲我方請求後，註銷郭郭哲敏泰國精英簽證，並於7月26日於曼谷高級公寓發現郭哲敏行蹤，27日成功逮捕郭哲敏到案，商討安排郭嫌返國事項，順利縮短郭嫌遣返期程並安排返國班機。

刑事警察局駐泰國警察聯絡官偕同泰國皇家警察移民總局，於今日上午搭乘班機押解郭哲敏返台，於今日下午抵達桃園國際機場，後續將解送至臺灣新北地方檢察署偵辦。