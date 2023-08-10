88會館郭哲敏今返台！貼身帳務陳品言羈押　傳招了「神秘內帳」

▲郭哲敏的貼身帳務陳品言8日已主動返台投案。（圖／翻攝調查局官網）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

涉嫌洗錢、經營地下通匯的「88會館」負責人郭哲敏昨逃亡海外9個月，傳出在泰國落網，並將於今下午遣返抵台。而郭哲敏的女性密友「陳品言」掌管帳務，早在郭被遣返前，就已於8日自行從柬埔寨搭機返台，一落地後直奔新北檢投案，昨(9日)遭檢方聲押禁見獲准；據了解，陳品言落網後還提供郭的內帳供檢方調查，內容是否涉及高階警官，目前仍在釐清中。

郭哲敏靠著洗錢、經營線上博弈公司發家致富，光是地下匯兌金額就逾200億元，還在台北、桃園等地坐擁十多筆不動產，財力十分雄厚，年紀不到半百身價就已突破百億元。此外，郭哲敏遭爆料，為掌握檢調掃蕩情資，透過「88會館」與高階檢警有不當往來，案情曝光後引發熱議。

郭哲敏身揹多案，包括地下通匯200億元通緝案、擄人勒贖案、超跑詐騙案等，分別由新北、台北、士林等3個地檢署偵辦。

而此次88會館一案，郭早在檢警發動搜索前就已收到風聲，提早搭機離境前往東南亞。調查局也將郭列為重大外逃通緝犯，並將其護照註銷。郭哲敏逃亡海外期間，為了不被遣返無所不用其極，甚至還甩了藝人女友錢帥君，在柬埔寨當地娶妻並取得當地護照，更花錢疏通柬總理洪森、洪馬內父子；但由於郭哲敏坑殺業者遍布兩岸、東南亞等地，因此道上也傳出追緝令，懸賞200萬美金追殺郭哲敏。

在逃亡海外9個月後，7月下旬傳出郭哲敏在泰國落網，經協調後，預計將於今日搭乘華航班機從曼谷起飛，預計下午3時45分抵達桃園機場。

早在郭哲敏被押解返台前，其女性密友、同時掌管貼身帳務的陳品言就已自行搭機從柬埔寨返台，一落地就自行前往新北檢投案。據傳陳品言向檢調提供郭的內帳，但對此檢方不願證實。