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逃亡當度假！洗錢大亨忘了名模女友　高檔台妹伴遊+爽住六星豪宅

▲郭哲敏在台灣警方監控下被押解前往泰國收容所。（圖／記者張君豪翻攝）

 ▲郭哲敏在台灣警方監控下被押解前往泰國收容所。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局追查洗錢大亨綽號小民的郭哲敏（39歲）案情出現重大進展！去年遭檢警偵辦洗錢、詐欺案件的郭嫌，在檢警收網前搭機逃往美國遭檢方發布通緝，經過刑事局8個月追查行蹤後，今年7月在泰國曼谷鎖定郭嫌行蹤，會同泰國皇家警察、移民局人員將郭逮捕歸案。檢警查出郭男逃亡期間，身邊均有穿著時尚性感的台女伴遊，加上出手闊綽，不僅斥資數百萬元取得柬埔寨投資移民資格，還入住曼谷暹羅天地購物中心旁的高檔豪宅，知情檢警不禁感嘆「郭到底是在跑路還是在東南亞觀光度假？」

刑事局指出，新北地檢署指揮專案小組偵辦郭哲敏涉違反銀行法、洗錢防制法、刑法妨害自由、詐欺等重案，檢警收網前，郭嫌於10月26日搭機前往美國後下落不明，遭地檢署發布通緝，台灣政府力阻郭男潛逃，在2022年11月26日註銷郭嫌本國護照。

▲▼ 郭哲敏。（圖／記者張君豪翻攝）

▲郭哲敏在台灣警方監控下，10日搭機押解返台。（圖／記者張君豪翻攝）

但道高一尺魔高一丈，郭男早在台灣政府註銷他護照前就搭機到柬埔寨，經當地友人介紹，與當地政商名流交好，並斥資約數百萬元新台幣註冊「柬埔寨黃金簽證家園計畫」取得投資移民身分，順利取得柬國護照後流竄柬、泰、馬來西亞、新加坡等地。

檢警持續監控，發現郭男不論到東南亞各國，身邊均有高檔女伴遊陪伴，其中在新、馬、泰國陪伴他的還是台灣籍女子，伴遊台女穿著打扮高檔入時，陪著郭男進出購物中心、旅館豪宅等地，但警方初步清查，並未發現這些台妹涉案證據。

▲郭哲敏在台灣警方監控下被押解前往泰國收容所。（圖／記者張君豪翻攝）

郭哲敏在台灣警方監控下被押解前往泰國收容所。（圖／記者張君豪翻攝）

知情人士透露，郭男跑路期間似乎樂不思蜀，忘記台灣家中還有為他生下2個小孩的名模錢帥君和小孩，旅居各地身邊均有高檔台妹相陪，加上經長期住在有泰國十大豪宅之稱、位於曼谷媚南河旁最大商業購物中心「暹羅天地」旁，由國際知名飯店集團管理的奢華豪景住宅。

但郭男以投資柬埔寨取得柬國護照，經常出入柬、泰兩國照顧不同正妹的移動習慣早被台灣檢警掌握，台灣警方7月26日通報泰國皇家警察、及該國移民署人員郭男涉及台灣多起矚目重大案件後，台泰警方27日聯手展開拘捕行動，郭男在豪宅內摟著正妹，沒想到台警居然上門抓人，離奇結束他流亡東南亞8個月的潛逃生活，台警10日證實搭機將郭男押解返台，預計稍晚就會抵達桃園機場。

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