蔡英文見波羅的海外委會主席　強化國防、資安、全民防衛合作

▲總統蔡英文接見「波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文10日接見「波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團」時表示，台灣和波海三國在各領域的交流，越來越密切，他希望3位主席，能夠協助促成台灣參與設於波海三國3個「卓越中心」，包括愛沙尼亞的CCD-COE、拉脫維亞的StratCom COE以及立陶宛EnSec COE。如此一來，將有助於台灣和波海三國，在國防、資安以及全民防衛等領域，不斷深化合作。

蔡英文表示，2021年時，波海三國的國會友台小組也曾經一起來訪，並且參與開放國會論壇，當時雙方對於反制假訊息及威權主義的擴張，也交流許多心得。

蔡英文表示，近年來，波海三國的政府及國會多次在國際上為台灣發聲，包括在今年5月「世界衛生大會」（WHA）的總討論中，也都為台灣仗義執言。對於這份支持和情誼，她要代表所有台灣人民表達誠摯的感謝。

蔡英文提到，台灣和波海三國都歷經威權統治，及追求民主的歷程，如今也都面對威權主義擴張以及網路資安攻擊等威脅，所以對於彼此的處境，特別能夠感同身受。

蔡英文指出，俄烏戰爭發生以來，波海三國對於烏克蘭不但堅定支持，也全力援助，這種捍衛民主信念的精神及行動，非常令人敬佩。

蔡英文說，台灣民眾對於烏克蘭捍衛自由的立場，也展現強力的支持。去年，政府及民間總共捐贈近5,800萬美元，以及超過700噸的人道救援物資，未來台灣會持續和波海三國及其他國家合作，協助烏克蘭的復原及重建。

蔡英文強調，這幾年來，台灣和波海三國在各領域的交流，越來越密切，希望3位主席，能夠協助促成台灣參與設於波海三國3個「卓越中心」，包括愛沙尼亞的CCD-COE、拉脫維亞的StratCom COE以及立陶宛EnSec COE。如此一來，將有助於台灣和波海三國，在國防、資安以及全民防衛等領域，不斷深化合作。

隨後，梅馬侃（Marko Mihkelson）主席致詞時表示，此行來訪，除了希望能更認識台灣，也期盼探索更多雙邊合作的可能，一起推動民主聯盟的團結。

梅馬侃指出，台灣是個強健且充滿活力的民主國家，在總統蔡英文的領導下，獲得國際社會的肯定，國際都知道，台灣是個負責任的夥伴，致力幫助全球因應各種挑戰，如新冠肺炎疫情及氣候變遷等議題，並有助於提升民主聯盟的韌性，一起面對威權主義的挑戰。

梅馬侃表示，在訪團抵台期間，他們了解到，台灣與波海三國之間，有許多能強化彼此合作機會的可能性，包括數位、資安、經貿及創新科技等領域；台灣與歐盟也有許多能深化合作的方式，因為他們都是歐盟的成員國。

梅馬侃提到，1989年8月23日，有200萬的愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛人民手牽著手，組成一個很長的人鏈，形成「波羅的海之路」，大家以和平的方式，反對威權主義的非法侵略與併吞，也因為人民強烈的聲音，讓帝國主義終於瓦解，但他們對自由的追求並沒有因此停止。

梅馬侃說，從歷史的悲劇中學到，民主國家不應該單打獨鬥，這也是為什麼過去30年來，他們建立了非常強健的民主社會，也建立穩固的同盟與夥伴關係，就是為了要守護自由。

對於俄羅斯對烏克蘭的野蠻侵略，梅馬侃指出，波海三國領袖團結合作，截至目前為止，已各自提供超過自己國家GDP的1%來幫助烏克蘭，希望他們能贏得這場戰爭，因為在前線作戰的烏克蘭人民，同時也是為了我們所有人的自由，以及世界的秩序共同奮戰。

梅馬侃表示，波海三國與台灣均為民主的燈塔，在我們臨近的區域，都各自面臨一個巨大且侵略性持續增加的威權政體，「我們都瞭解，維護自由的艱鉅挑戰，但我們會一起攜手面對」。

梅馬侃強調，這也是他們選擇在這個動盪時局，來到台灣的目的，期盼能展現民主聯盟的團結，因為沒有一個民主國家應單打獨鬥。他也相信，此行來訪，將會為雙邊的友誼開啟一個全新的篇章。

▼總統蔡英文接見「波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團」。（圖／總統府提供）

