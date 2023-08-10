　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文見波羅的海外委會主席　強化國防、資安、全民防衛合作

▲▼總統蔡英文接見「波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見「波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文10日接見「波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團」時表示，台灣和波海三國在各領域的交流，越來越密切，他希望3位主席，能夠協助促成台灣參與設於波海三國3個「卓越中心」，包括愛沙尼亞的CCD-COE、拉脫維亞的StratCom COE以及立陶宛EnSec COE。如此一來，將有助於台灣和波海三國，在國防、資安以及全民防衛等領域，不斷深化合作。

蔡英文表示，2021年時，波海三國的國會友台小組也曾經一起來訪，並且參與開放國會論壇，當時雙方對於反制假訊息及威權主義的擴張，也交流許多心得。

蔡英文表示，近年來，波海三國的政府及國會多次在國際上為台灣發聲，包括在今年5月「世界衛生大會」（WHA）的總討論中，也都為台灣仗義執言。對於這份支持和情誼，她要代表所有台灣人民表達誠摯的感謝。

蔡英文提到，台灣和波海三國都歷經威權統治，及追求民主的歷程，如今也都面對威權主義擴張以及網路資安攻擊等威脅，所以對於彼此的處境，特別能夠感同身受。

蔡英文指出，俄烏戰爭發生以來，波海三國對於烏克蘭不但堅定支持，也全力援助，這種捍衛民主信念的精神及行動，非常令人敬佩。

蔡英文說，台灣民眾對於烏克蘭捍衛自由的立場，也展現強力的支持。去年，政府及民間總共捐贈近5,800萬美元，以及超過700噸的人道救援物資，未來台灣會持續和波海三國及其他國家合作，協助烏克蘭的復原及重建。

蔡英文強調，這幾年來，台灣和波海三國在各領域的交流，越來越密切，希望3位主席，能夠協助促成台灣參與設於波海三國3個「卓越中心」，包括愛沙尼亞的CCD-COE、拉脫維亞的StratCom COE以及立陶宛EnSec COE。如此一來，將有助於台灣和波海三國，在國防、資安以及全民防衛等領域，不斷深化合作。

隨後，梅馬侃（Marko Mihkelson）主席致詞時表示，此行來訪，除了希望能更認識台灣，也期盼探索更多雙邊合作的可能，一起推動民主聯盟的團結。

梅馬侃指出，台灣是個強健且充滿活力的民主國家，在總統蔡英文的領導下，獲得國際社會的肯定，國際都知道，台灣是個負責任的夥伴，致力幫助全球因應各種挑戰，如新冠肺炎疫情及氣候變遷等議題，並有助於提升民主聯盟的韌性，一起面對威權主義的挑戰。

梅馬侃表示，在訪團抵台期間，他們了解到，台灣與波海三國之間，有許多能強化彼此合作機會的可能性，包括數位、資安、經貿及創新科技等領域；台灣與歐盟也有許多能深化合作的方式，因為他們都是歐盟的成員國。

梅馬侃提到，1989年8月23日，有200萬的愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛人民手牽著手，組成一個很長的人鏈，形成「波羅的海之路」，大家以和平的方式，反對威權主義的非法侵略與併吞，也因為人民強烈的聲音，讓帝國主義終於瓦解，但他們對自由的追求並沒有因此停止。

梅馬侃說，從歷史的悲劇中學到，民主國家不應該單打獨鬥，這也是為什麼過去30年來，他們建立了非常強健的民主社會，也建立穩固的同盟與夥伴關係，就是為了要守護自由。

對於俄羅斯對烏克蘭的野蠻侵略，梅馬侃指出，波海三國領袖團結合作，截至目前為止，已各自提供超過自己國家GDP的1%來幫助烏克蘭，希望他們能贏得這場戰爭，因為在前線作戰的烏克蘭人民，同時也是為了我們所有人的自由，以及世界的秩序共同奮戰。

梅馬侃表示，波海三國與台灣均為民主的燈塔，在我們臨近的區域，都各自面臨一個巨大且侵略性持續增加的威權政體，「我們都瞭解，維護自由的艱鉅挑戰，但我們會一起攜手面對」。

梅馬侃強調，這也是他們選擇在這個動盪時局，來到台灣的目的，期盼能展現民主聯盟的團結，因為沒有一個民主國家應單打獨鬥。他也相信，此行來訪，將會為雙邊的友誼開啟一個全新的篇章。

▼總統蔡英文接見「波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文接見「波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團」。（圖／總統府提供）

ET快訊
男星生日突患病消失10年　杜詩梅「數字刺青」原因藏洋蔥
花1.5萬訂親子房！到場「飯店禁兒進入」旅程全毀：真兇是ag
古代4大宮廷春藥！　嬪妃用來「榨乾皇帝」
賴慧如6年前參加「現任丈夫」婚禮！現場照片曝　她從賓客變老婆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

修1年還沒好！北市斯文首善社宅「地下室狂噴水」　議員要蔣市府總體檢

徐耀昌挺郭台銘喊2次「下架國民黨」　會後急澄清「只是口誤」

當選成立特偵組　侯友宜：辦弊案我是高手、治安我是專業

蔡英文見波羅的海外委會主席　強化國防、資安、全民防衛合作

掃街燃起攤販魂叫賣三層肉！　老闆抱兒喊：選侯友宜孩子不用上戰場

快訊／硬槓黨紀？徐耀昌挺郭台銘「下架國民黨」　考紀會回應了

新北暴雨成災多處淹大水　侯友宜：一個多小時內已處理完畢

「下架民進黨，更要下架國民黨！」　徐耀昌：用選票支持郭台銘

鍾東錦出席郭台銘苗栗造勢　徐耀昌也表態：若郭選會全力支持

絕不能投民進黨！　侯友宜喊：再投下去未來人生都毀了

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

狗狗裝箱客人認不出品種　見牠一睡姿：肯定哈士奇

修1年還沒好！北市斯文首善社宅「地下室狂噴水」　議員要蔣市府總體檢

徐耀昌挺郭台銘喊2次「下架國民黨」　會後急澄清「只是口誤」

當選成立特偵組　侯友宜：辦弊案我是高手、治安我是專業

蔡英文見波羅的海外委會主席　強化國防、資安、全民防衛合作

掃街燃起攤販魂叫賣三層肉！　老闆抱兒喊：選侯友宜孩子不用上戰場

快訊／硬槓黨紀？徐耀昌挺郭台銘「下架國民黨」　考紀會回應了

新北暴雨成災多處淹大水　侯友宜：一個多小時內已處理完畢

「下架民進黨，更要下架國民黨！」　徐耀昌：用選票支持郭台銘

鍾東錦出席郭台銘苗栗造勢　徐耀昌也表態：若郭選會全力支持

絕不能投民進黨！　侯友宜喊：再投下去未來人生都毀了

KAWASAKI「Z650RS中排量復古重機」新款開賣　推兩新色向經典致敬

「非現金支付金額」今年挑戰7兆　上半年達成率超過5成

修1年還沒好！北市斯文首善社宅「地下室狂噴水」　議員要蔣市府總體檢

第一次亞運不想太多　葉宏蔚樂在當「氣氛組」

頭髮分岔、斷裂多？皮膚科醫師教改善4秘訣：洗髮精交替用

花1.5萬元訂親子房！到場「飯店禁兒進入」旅程全毀：真兇是agoda

投資碧桂園踩雷！　國人、金融業合計20.7億

男星生日突患病消失10年　杜詩梅「數字刺青」背後原因藏洋蔥

八點檔女星6年前參加「現任丈夫」婚禮！　現場照片出土...她從賓客變老婆

徐耀昌挺郭台銘喊2次「下架國民黨」　會後急澄清「只是口誤」

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

政治熱門新聞

快訊／內政部又發錢了！　第2波3萬元房貸補貼入帳

謝震武糾正美女發言人辯護物化爭議：硬拗

黃偉哲成「護妹狂魔」　24秒片開戰徐巧芯

快訊／畫面曝光！IDF戰機引擎起火迫降　空軍：所幸飛行員處置得宜

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

見南投風災1幕　韓國瑜出手了！

館長怒轟賴品妤只是「Cosplay立委」角色

曾玟學替女友賴品妤發聲！　2張cos照閃爆萬人

快訊／蔣萬安宣布「北捷冷氣調降」

憲兵擴編至1.1萬　退役少將見1事嚇壞

尚書大人勸館長不該點名賴品妤：這角色失敗

黃國昌占用國有地 新北市：8/4發文要求恢復

「彰化人交流讚」變挺郭台銘社團　真相曝

賴品妤cos叫專業！焦糖開嗆館長物化自己

更多熱門

相關新聞

漢翔「第1000龐巴迪」交機！蔡英文：航太重要里程碑

漢翔「第1000龐巴迪」交機！蔡英文：航太重要里程碑

漢翔公司今（10）日舉行「龐巴迪Challenger系列商務客機機尾段」第1000架交機典禮，總統蔡英文親赴台中主持。蔡英文指出，這是奮鬥25年的成績，台灣已經從過去的零件代工，發展成機體結構內裝，甚至是發動機製造與維修市場，證明台灣有能力在航太產業中扮演重要角色。

賴清德過境美國不至於再起裴洛西風暴

賴清德過境美國不至於再起裴洛西風暴

美國前國務次卿見蔡英文：台灣不孤單

美國前國務次卿見蔡英文：台灣不孤單

因應防疫、國防需求債務比上升　財政部：節流增收財政穩健

因應防疫、國防需求債務比上升　財政部：節流增收財政穩健

行動劇揭民進黨執政「5大惡行」　侯友宜競辦：青年世代該覺醒了

行動劇揭民進黨執政「5大惡行」　侯友宜競辦：青年世代該覺醒了

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

言承旭失控哭了！淚提原生家庭創傷：我是被不要的

NONO涉性侵慘了！多名被害女秘赴北檢指控

女染食腦變形蟲亡！業者喊冤：不知她為何發病

苗栗外籍性工作者染愛滋　衛生局籲尋芳客快篩檢

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

幼兒園男師染指6女童　園長護淫兒：被警刑求逼供

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

泰國呼麻就沒事？法務部：國內外都辦

北部女玩水染「食腦變形蟲」亡　業者暫時停業

更多

最夯影音

更多
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面