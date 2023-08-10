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因應防疫、國防需求債務比上升　財政部：節流增收財政穩健

▲▼行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

財政部10日在行政院會中表示，在總統蔡英文的領導下，為了加速推動國家基礎建設，編列了前瞻特別預算。同時，為了因應肺炎疫情和維護國家安全，也編列了相關的特別預算，雖然因應疫情、國防和基礎建設的需求，債務比率略微上升，但中央政府持續推動節流增收的政策，維持了財政的穩健狀況。

財政部強調，中央政府的總決算呈現持續的盈餘，有助於累積財政儲備。自106年度起，中央政府連續六年保持總預算的歲入超過歲出，而在111年度，盈餘更達到了4993億新台幣。然而，在112年度，由於政策需求，政府選擇擴大支出，導致總預算的歲入與歲出之間的差距縮小，實際執行將朝著減少差額的方向努力。

財政部指出，雖然因應疫情、國防和基礎建設的需求，債務比率略微上升，但中央政府持續推動節流增收的政策，維持了財政的穩健狀況。自105年底時，33.0%的債務比率，下降至108年底的29.6%，顯示了對公共債務的有效管控。

此外，在109年度至111年度，財政部說，由於全球的肺炎疫情，各國紛紛採取擴張性的財政政策，我國也因應國內外環境變動與挑戰，編列了特別預算，用於支援防疫、紓困和經濟振興。因此，109年度和110年度的債務比率略微上升，但在111年底又下降至29.3%。根據預算數據，112年度的債務比率預計為30.7%，仍然遠低於債務上限40.6%，具有一定的財政彈性，不過截至112年7月31日，實際的債務比率為27.2%，顯示中央政府積極控制債務增長。

「透過減少舉債並適時增加還債，有效地減緩了債務的累積。」財政部說明，在總統蔡英文的領導下，為了加速推動國家基礎建設，編列了前瞻特別預算。同時，為了因應肺炎疫情和維護國家安全，也編列了相關的特別預算，雖然這擴大了歲入與歲出的差額，但由於持續的預算盈餘以及節流政策的推動，對債務的控制是得當的。

財政部表示，從107年度至111年度，除了原本編列的債務還本預算外，還適時增加了還本金額，總計實際還本5227億元，並且原本編列的4825億元債務並未完全舉借，這有效地減緩了債務的增長。相較於其他國家，我國對於債務的管控相對嚴格，並且得到了國際組織的高度認可。

財政部透露，根據國情和政策需求，訂立了公共債務法和財政紀律法，對於長期債務和短期債務都設有上限，這相對於美國、日本、歐盟等國家更加嚴格。另外，考慮到外界對於中央政府債務情況的關注，財政部計劃在官網上設置債務專區，供大眾檢視並了解我國的債務狀況。

財政部指出，近年來，中央政府的財政狀況穩健，持續保持總預算的盈餘，並通過積極的節流政策以及適時的還債舉措，有效控制債務的增長。不僅在國際間獲得了優良的評價，在財政管理方面也展現出彈性和韌性。未來，也將繼續強化歲入的財源，精益求精地管理支出，以確保財政的健全發展，為國家的發展進一步奠定堅實的基礎。

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