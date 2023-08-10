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漢翔第1000架「龐巴迪機尾段」交機！　蔡英文：台灣航太重要里程碑

▲▼漢翔,蔡英文,胡開宏。（圖／記者許權毅攝）

▲漢翔公司今日舉行「龐巴迪客機第1000件機尾段」交機典禮，蔡英文親自主持。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者許權毅／台中報導

漢翔公司今（10）日舉行「龐巴迪Challenger系列商務客機機尾段」第1000架交機典禮，總統蔡英文親赴台中主持。蔡英文指出，這是奮鬥25年的成績，台灣已經從過去的零件代工，發展成機體結構內裝，甚至是發動機製造與維修市場，證明台灣有能力在航太產業中扮演重要角色。

▲▼漢翔,蔡英文,胡開宏。（圖／記者許權毅攝）

漢翔公司指出，與龐巴迪合作至今已超過20年，多次獲龐巴迪公司頒發鑽石供應商獎，代表漢翔與供應鏈團隊所提供的產品績效、整體競爭力，不僅符合客戶需求，更深受龐巴迪公司的肯定。漢翔在民機領域深耕至今，包括美國波音、法國空巴都是合作夥伴，每天在世界各地飛行的民用客機，有九成以上都有漢翔與國內產業夥伴製作的零組件。

▲▼漢翔,蔡英文,胡開宏。（圖／記者許權毅攝）

完成龐巴迪Challenger系列商務客機機尾段，第1000架交機，漢翔胡開宏董事長說，這是千錘百鍊的里程碑，漢翔在民國88年結束IDF量產後，帶著一身武藝投入民用飛機領域，憑藉著技術與經驗，得以參與龐巴迪Challenger系列機身段設計與製造專案，包含漢翔在內的14間優秀廠商，讓台灣在國際航空產業站穩一席之地。

▲▼漢翔,蔡英文,胡開宏。（圖／記者許權毅攝）

總統蔡英文表示，這是奮鬥25年的成績，也是也是航太產業重要里程碑。蔡英文說：「大家都知道，飛機起飛要在跑道上滑行，要有一定的速度才能起飛，台灣航太產業在『滑行時』也面臨很多挑戰，所有參與者一定點滴在心頭。」

▲▼漢翔,蔡英文,胡開宏。（圖／記者許權毅攝）

蔡英文表示，龐巴迪是全球第三大民用飛機製造商，漢翔跟龐巴迪合作，不僅在電腦輔助設計、工程，都有重要的技術突破，國內14家廠商也建立了穩定供應鏈。漢翔能夠如期交付產品，台灣已經證明，能符合國際航太大廠以及菁英客戶，對品質跟效率的嚴苛要求，我們有能力在高端客機中扮演重要角色。

▲▼漢翔,蔡英文,胡開宏。（圖／記者許權毅攝）

蔡英文指出，從此成果也可看見，台灣的國防產業的發展，我們國際國造的「勇鷹號」新式高教機就是最好的例子。而台灣的航太產業，已經從過去的零件代工，發展成機體結構內裝，甚至發動機製造和維修市場。

蔡英文說，以30多年來的經驗，加上國機國造的政策帶動產業 ，技術升級、將零組件能量 應用到更高階的民航業務產製，今天見證漢翔跟各位廠商的成就，我相信，當有更多的台灣參與的飛機在世界翱翔，我們可以很驕傲地跟我們孩子說，台灣製造，不僅能站在國際上，也能飛在天空 ，更能飛向太空。

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