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「美國、世界跟台灣在一起」　美國前次卿見蔡英文：台灣不孤單

▲▼總統蔡英文接見美國前國務次卿柯拉克。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見美國前國務次卿柯拉克。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文10日接見「柯拉克科技外交研究院訪問團」。身為美國前國務院次卿柯拉克（Keith Krach）向蔡英文表示，他很自豪，他的團隊為強化台美關係及雙邊人民的真誠友誼，做了許多工作；他也強調，台灣並不孤單，美國人民及世界各地的自由人民都與台灣人站在一起，因為民主國家除了互相支持，也享有經濟、科技、科學及國家安全等共同利益。

蔡英文表示，三年前柯拉克（Keith Krach）主席擔任美國國務院次卿時，代表美國政府率領國務院高階官員訪問台灣，並且參加李登輝前總統的追思禮拜，展現出美國對台灣的支持。

蔡英文說，今天很高興看到柯拉克再次率團來訪，持續推動台灣和美國的合作交流。2021年，柯拉克和普度大學蔣濛（Mung Chiang）校長共同創立「柯拉克科技外交研究院」，積極推動以高科技保衛世界民主、自由及人權價值，並且持續支持台灣作為民主自由的堡壘。

蔡英文說，對於柯拉克主席主張「經濟安全即國家安全」的概念，她也十分認同，藉這個機會，她要再次感謝柯拉克主席，在美國國務院次卿任內，促成台美建立「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）及簽署「科學及技術合作協定」（STA）。

蔡英文指出，今年6月「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署，這是過去40多年來台美結構最完整的貿易協定。她期盼，台灣和美國持續透過各項對話機制，深化合作交流，並且盡快簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），為雙方投資往來創造更多利基。

最後，蔡英文重申，面對威權主義擴張，台灣也會持續跟美國攜手合作，為區域和全球的和平繁榮做出貢獻。

隨後，柯拉克致詞時表示，他在過去40年來曾多次造訪台灣，不單是因為職責或外交工作，而是他深深熱愛及欽佩台灣人民，雙方因共享價值而緊密連結，同樣具有堅韌、誠實、勤奮、有創造力及獨立自主等特質，也共同堅信，沒有自由就沒有繁榮。

柯拉克表示，這次來台的身分，不僅是駐美代表蕭美琴所稱的「台灣的頭號好朋友」，也是全球科技安全委員會及普度大學「柯拉克科技外交研究院」的主席，兩個單位的共同宗旨是「科技必須促進自由」。

柯拉克說，他前次訪台是以美國國務院次卿的身分，負責美國的經濟外交，制定美國的全球經濟安全戰略，以促進成長、加強國家安全和反制威權侵略。基於3個原因，美國將台灣置於這個戰略的核心：首先，台灣是民主燈塔和自由化身，啟發其他國家；其次，台灣在科技創新方面的卓越成就，證明了自由社會的成就；第三，台灣是美國的真朋友，也是促進自由不可或缺的夥伴。

柯拉克表示，他很自豪，他的團隊為強化台美關係及雙邊人民的真誠友誼，做了許多工作。其中包括歡迎台灣加入民主國家乾淨網路聯盟、發起「李氏經濟繁榮夥伴」、洽商台美科技合作協議、協助台積電至美國設立晶圓廠等。

柯拉克指出，台灣並不孤單，美國人民及世界各地的自由人民都與台灣人站在一起，因為民主國家除了互相支持，也享有經濟、科技、科學及國家安全等共同利益。他正透過民間部門持續進行外交工作，約1年前創立的普度大學「柯拉克科技外交研究院」，結合科技專業、矽谷戰略與外交政策工具，讓可信賴技術的創新及採用加速發展。

柯拉克說，基於信任原則，他們建立了乾淨網路聯盟，相信守護自由的關鍵，是透過可信賴的技術來確保高科技的安全。這也是美國國會委託柯拉克研究院領導全球科技安全委員會的原因，集結來自美國及其盟友的公私部門領袖，制定明確的全球科技安全戰略，確保科技服務人類，而不是被威權政體拿來做為攻擊的武器。

柯拉克指出，全球科技安全戰略的一項關鍵任務是強化台灣的繁榮、國際地位與主權，因此，柯拉克研究院正在籌建「台灣創新與繁榮中心」（TCIP）。若沒有強大、有韌性且自由的台灣，世界各地的自由都將受到威權主義的威脅，「沒有人比台灣人更瞭解這點，也沒有人比蔡總統更能支持台灣成為良善的力量」。

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