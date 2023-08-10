強迫人工流產、騙女當小三　陸籃球國手遭爆渣男行徑

▲大陸男籃國家隊選手徐杰被前女友爆料渣男行徑。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸藍國家隊年輕好手，CBA廣東宏遠主力後衛徐杰近日被一名女子爆料渣男行徑，不僅腳踏兩條船和前女友藕斷絲連，還不斷用甜言蜜語欺騙女子感情，讓其心甘情願當小三，更惡劣的是，當女子意外懷孕時，徐杰的第一反應卻是想怎麼打（掉），想我藥流（流產），還說，「辛苦了，得一個人承受，自己去醫院。」

《搜狐體育》報導，中國男籃現役國手，廣東隊後場悍將徐杰的前女友，通過個人微博發表了一篇2000多字的長文，對徐杰進行了怒斥，指責其欺騙感情，怒斥徐杰是渣男，腳踏兩隻船，導致她成為了「小三」！在近段時間，因為感情的事宜，導致自己體重跌近20斤（10公斤），身心狀態極差！

透過這篇前女友的「血淚」指控文章可以發現，兩人從相識到交往，期間發生許多故事，這名女子甚至提到，為了能做好徐杰背後的女人，放棄進入外企的機會， 把所有時間和精力都給了他，幾乎付出自己能運用的全部時間。

不過，這樣的付出卻沒有換來王子與公主的浪漫結局，這名女子表示，我給他普通純粹的愛，換來的是，他和前女友的糾纏不清，電話微信聯繫不斷；換來了我離開兩天後，他就和別的女生在一起被球迷拍到，甚至還喝同一杯奶茶。

女子強調，「驗孕兩條槓。驗孕兩次，都是懷孕的結果，他的第一反應是想怎麼打，想我藥流，說辛苦我了，得我一個人承受，自己去醫院。誰能想幾個月前多次說要我和他結婚、給他生女兒的也是這個人？心如刀絞，我的孩子還沒成型就得到了一句親爹的死亡判決。老天垂憐，不願我受苦，驗血結果是假孕。」

這名女子在文末痛批，不知道你圖什麼，也不知道你所謂的愛是什麼東西。但你要我和你一起又和前任藕斷絲連，千方百計讓我當小三，在我一而再再而三的確認下騙我、拖著我…期間還在約著其他女生...。

據了解，徐杰在大陸籃壇年輕一輩好手中有著不差的口碑，前女友的爆料卻讓他一夕之間人設崩塌，外界都在等待事件真相及球團如何處置。