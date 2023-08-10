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奧運國手女警紀淑如被罵「到處拐人老公」　告密醫女友結果出爐

▲▼高雄市前仁武分局長李金龍幫時任所長紀淑如受訪拿麥克風引發警界議論。（圖／記者張君豪翻攝）

▲曾獲奧運銅牌的跆拳道國手女警紀淑如（右）。（圖／東森新媒體ETtoday資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾在奧運替台灣獲得銅牌的跆拳道國手紀淑如，在高雄市府警察局刑事警察大隊服務時，遭龔姓醫師的何姓女友指控誘拐龔，介入他們多年感情，還當面嗆紀「到處拐人家的老公」，紀淑如告何女誣告罪及公然侮辱罪。何女一審被依誣告罪判處徒刑4月，公然侮辱罪罰金6000元，全案上訴後，高雄高分院認為何女所為與誣告罪的要件不符，改判何女無罪，公然侮辱罪則維持6000元罰金。

據了解，替紀淑如診療的龔姓醫師並無醫師執照，他學歷也只有高中畢業，他自述曾到大陸地區讀醫學院，卻從2019年2月13日起，到2021年10月5日被警察查獲為止，替紀淑如等人動手術，被依非法執行醫療業務罪被判刑6月，再併科罰金35萬元。

紀淑如主張，何女為龔男的女友，明知道她與龔男無任何不當交往，卻於2021年8月3日下午2時許，打電話到刑警大隊，指控紀在看診期間誘拐「其配偶王醫師」，並在回診時送餐給醫師。何女又在同月6日、12日打電話給市警局督察室、刑警大隊，誣指紀行為不檢、介入他人婚姻，還夥同其他人對何女進行不當盤查，另外，何女又於同月9日晚上，在診所內當著其他病患面前，羞辱紀「到處拐人家的老公」，紀淑如因此告何女誣告和公然侮辱。

何女在審理時堅稱，因紀淑如介入她和龔男多年的感情，她才打電話給紀淑如所屬機關投訴，只是希望紀的長官能加以勸說而已。紀先前曾遭媒體報導介入他人婚姻，現在又介入她的感情，她一時氣憤才在診所對紀說這話，但當時並無其他病人在場，而紀誘拐別人老公也是事實。

一審法官認為，當時因何女的檢舉電話，刑警大隊進行內部調查，但查無任何何女指涉之事，因此依誣告罪判處何女徒刑4月，公然侮辱罪判罰金6000元。

全案上訴後，高雄高分院認為，何女向市刑大打電話檢舉的行為，僅可能使紀受行政懲處，並無使紀受公務員懲戒法的懲戒處分，與誣告罪的要件不符，因此撤銷原判決，改判何女無罪，可上訴。

但公然侮辱的部分，合議庭則駁回上訴，維持罰金6000元的判決，不得上訴。

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