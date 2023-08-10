奧運國手女警紀淑如被罵「到處拐人老公」　告密醫女友結果出爐

▲曾獲奧運銅牌的跆拳道國手女警紀淑如（右）。（圖／東森新媒體ETtoday資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾在奧運替台灣獲得銅牌的跆拳道國手紀淑如，在高雄市府警察局刑事警察大隊服務時，遭龔姓醫師的何姓女友指控誘拐龔，介入他們多年感情，還當面嗆紀「到處拐人家的老公」，紀淑如告何女誣告罪及公然侮辱罪。何女一審被依誣告罪判處徒刑4月，公然侮辱罪罰金6000元，全案上訴後，高雄高分院認為何女所為與誣告罪的要件不符，改判何女無罪，公然侮辱罪則維持6000元罰金。

據了解，替紀淑如診療的龔姓醫師並無醫師執照，他學歷也只有高中畢業，他自述曾到大陸地區讀醫學院，卻從2019年2月13日起，到2021年10月5日被警察查獲為止，替紀淑如等人動手術，被依非法執行醫療業務罪被判刑6月，再併科罰金35萬元。

紀淑如主張，何女為龔男的女友，明知道她與龔男無任何不當交往，卻於2021年8月3日下午2時許，打電話到刑警大隊，指控紀在看診期間誘拐「其配偶王醫師」，並在回診時送餐給醫師。何女又在同月6日、12日打電話給市警局督察室、刑警大隊，誣指紀行為不檢、介入他人婚姻，還夥同其他人對何女進行不當盤查，另外，何女又於同月9日晚上，在診所內當著其他病患面前，羞辱紀「到處拐人家的老公」，紀淑如因此告何女誣告和公然侮辱。

何女在審理時堅稱，因紀淑如介入她和龔男多年的感情，她才打電話給紀淑如所屬機關投訴，只是希望紀的長官能加以勸說而已。紀先前曾遭媒體報導介入他人婚姻，現在又介入她的感情，她一時氣憤才在診所對紀說這話，但當時並無其他病人在場，而紀誘拐別人老公也是事實。

一審法官認為，當時因何女的檢舉電話，刑警大隊進行內部調查，但查無任何何女指涉之事，因此依誣告罪判處何女徒刑4月，公然侮辱罪判罰金6000元。

全案上訴後，高雄高分院認為，何女向市刑大打電話檢舉的行為，僅可能使紀受行政懲處，並無使紀受公務員懲戒法的懲戒處分，與誣告罪的要件不符，因此撤銷原判決，改判何女無罪，可上訴。

但公然侮辱的部分，合議庭則駁回上訴，維持罰金6000元的判決，不得上訴。