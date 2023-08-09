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5萬買帳戶起糾紛...痛扁丟包公園「害橫紋肌溶解慘死」　4煞慘了

▲桃園市陳姓男子去年10月5日清晨被發現陳屍於桃園區溫州公園籃球場旁，警方會同葬儀社人員到場處理。（圖／熱心民眾提供）

▲桃園市陳姓男子去年10月5日清晨被發現陳屍於桃園區溫州公園籃球場旁，警方會同葬儀社人員到場處理。（圖／熱心民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年10月時，被發現陳屍在桃園區溫州公園籃球場旁草地，檢警循線查獲梁姓、施姓與羅姓男子3名男子與王姓女子涉有重嫌，檢警調查後查出王女介紹陳將銀行帳戶賣給梁等人，但事後雙方對帳戶起爭議，梁於是設局誘出陳男，並毆打陳致死丟包公園。桃園地院今（9）日依傷害致死罪判處梁男12年、施男10年、羅男8年有期徒刑，王女10月，全案還可上訴。

檢警調查，王女去年介紹陳姓男子將銀行帳戶以5萬元賣給梁姓男子，但雙方後來因帳戶使用發生糾紛，王女為讓陳男退還5萬元，設局誘出陳男後，梁男會同施姓、羅姓男子，將陳男押至大園某處聯手毆打，後再押至桃園區溫州公園丟包，陳男因嚴重內出血併發橫紋肌溶解症，隔日凌晨被路人發現時早已死亡多時。

▲桃園市23歲陳姓男子昨（5）日清晨被發現陳屍在桃園區溫州公園籃球場旁，桃園警方陸續查獲4名關係人到案說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市23歲陳姓男子去年10月間被發現陳屍在桃園區溫州公園籃球場旁，桃園警方陸續查獲4名關係人到案說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警複訊涉案梁男等人時，梁、施等人均坦承傷害致陳男致死等事實，羅姓男子僅坦承傷害、剝奪被害人行動自由之事，同案王女僅坦認邀約陳碰面並帶同至溫州公園等事實，但均矢口否認有何傷害致死之犯行。

桃園地院合議庭，被告梁男等人只因人頭帳戶糾紛就將陳打死，而王女不僅否認犯行，面對被害人陳姓男子家屬時，以翻白眼、丟紙、雙手交叉置於胸前之姿回應，犯後態度甚劣，將梁姓男子、施姓男子與羅姓男子，依傷害致人於死罪，分別判處有期徒刑12年、10年與8年有期徒刑；王女則依傷害罪，判處有期徒刑10月，本案還可上訴。

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