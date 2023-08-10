賴清德google備轉容量稱「台灣不缺點」　侯友宜嗆：打自己臉

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台中報導

民進黨黨主席賴清德昨日在中常會特別表示，「台灣其實不缺電」，並Google當日備轉容量率為10.03%，顯示供電充足。對此，國民黨總統參選人侯友宜不屑表示，備轉容量接近邊緣，大家都蠻緊張，7月份還有掉到8.25%，人民過的生活是不安穩的，賴清德應該要知道能源政策方向錯了，人民都擔心缺電。

賴清德昨在中常會中談及缺電議題，他要求中常委、各級民代可請民眾查詢當天的備轉容量率，他更當場拿出手機Google，指根據台電公司資料，當天備轉容量率為10.03%，顯示供電充足。

侯友宜今被問到此議題，他表示，備轉容量10.03%剛好接近黃色燈號，大家都蠻緊張的，甚至7月份還有掉到10%以下，只有8.25%，黃色警戒燈這樣一個燈號，其實人民過的生活是不安穩的，隨時會面對缺電危機。

侯友宜說，賴清德現在說這個，其實他真的應該要知道，能源的政策方向錯了，2025的非核家園錯了，才會讓我們現在台灣所有的產業界、人民都擔心缺電。

侯友宜再強調，他對核能的態度一直都沒變過，「沒有核安就沒有核能」，這是他一向主張的。反而是民進黨2025非核家園，不但跳票，賴清德也自己打臉自己，因為賴清德最近說到，如果用電有不夠，他要啟動核電做為緊急備載用，所以他才是一變再變，而侯友宜則是從頭到尾都沒變過，希望能源政策是安全穩定，積極落實減碳。

