黃揚明解析民進黨勝利方程式　「火力集中在誰身上就是第二名」

▲黃揚明分析，柯文哲目前還是「民進黨認證的第二名」。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選在即，目前民進黨總統參選人賴清德在多份民調中保持第一，國民黨總統參選人侯友宜則落居第三，但國民黨主席朱立倫日前則聲稱在內參民調中，侯友宜已追上第二名的民眾黨總統參選人柯文哲。對此，媒體人黃揚明9日則分析，綠營仍將攻擊火力集中在柯文哲身上，就代表柯文哲還是「民進黨認證的第二名」。

黃揚明在網路節目《公道之聲》中指出，在賴清德全面領先的情況下，對綠營來說，他們會知道現在的主要對手是誰，因為綠營的勝利方程式就是要藍跟白平均分配，「所以當有一個衝高，就要打他」，最好藍白永遠處在平均的狀態，所以當柯文哲在6月後異軍突起、變成第二名時，火力一定往柯文哲身上打。

黃揚明提到，綠營現在非常尊敬侯友宜和鴻海創辦人郭台銘，就算要攻擊侯友宜也會「轉個彎」，他舉例，總統蔡英文打前瞻預算、債務等也是打馬辦，跳過侯友宜，不讓侯友宜得到曝光度。他表示，綠營現階段不把侯友宜當成打臉的對象，就是要讓侯友宜民調慢慢長大，「拉一個打一個」，所以即使朱立倫喊出侯友宜已經「超柯趕賴」，但民進黨火力還是集中在柯文哲身上，就代表柯文哲目前還是「民進黨認證的第二名」。