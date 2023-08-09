股東債務糾紛竟恫嚇「炸掉你公司」　狠男硬闖踹門下場曝

▲陳姓男子去年9月因不滿股東債務發生糾紛，竟傳送其他股東遭毆打照片，並在LINE恫嚇「要拿槍去炸掉你公司」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子與公司合夥股東間有債務糾紛，去年9月透過LINE等通訊軟體，傳送王姓股東遭毆打流血跪在地上照片給吳姓股東，以致吳姓股東心生畏懼，同日下午還擅自入侵吳姓股東公司打算理論不成，隔天率眾踹開對方公司大門，對方報警才悻悻然離去，證人亦指吳男曾傳LINE恫嚇「我要拿槍去炸掉你公司」等語。桃園地檢署調查後，依恐嚇危害安全、侵入住居等罪嫌將陳男等4人起訴。

檢警調查，45歲的陳姓男子去年9月19日，透過LINE群組傳送王姓股東被毆打流血的照片給吳姓股東，導致吳男心生畏懼；同日下午近3時許，因雙方債務糾紛仍未解決，陳男擅自侵入吳男公司，趁公司大門未上鎖逕自入內，欲找吳男理論，經該公司員工揚言報警處理，陳男才離去。

火爆的陳男翌日下午2時許，找來趙姓男子等4人，在未經對方公司人員同意下，無故踹開吳的公司大門，侵入公司後對公司員工大聲講話，經該公司員工打電話報警，龜山警方趕抵現場後，陳男等人才悻悻然離去。

桃檢調查時，陳男坦承有傳LINE給吳男照片等事實，也不否認入侵吳姓股東公司等事實，同夥的趙姓、楊姓與吳姓男子亦坦承不諱，檢方在吳姓男子與公司員工等證人指證，吳男曾透過LINE恫嚇「我要拿槍去炸掉你公司」等語，但吳男否認，辯稱沒說過這些話。警方亦提供現場監視畫面截圖佐證，檢方偵結依恐嚇危害安全、侵入住居等罪嫌將陳男等4人提起公訴。